Австралия направит гуманитарную помощь в сектор Газа МИД Австралии: населению сектора Газа направят гуманитарную помощь на $9,4 млн

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Сектор Газа

Австралия направит в сектор Газа и Западный берег реки Иордан $9,4 млн для оказания гуманитарной помощи местному населению, сообщила глава МИД страны Пенни Вонг в своем заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Денежные средства, в частности, позволят жителям обеих территорий приобрести воду, продовольствие и медикаменты. Они является дополнением к $6,2 млн, ранее направленным Палестине.

Австралия предоставит дополнительные $9,4 млн в виде гуманитарной помощи гражданским лицам, пострадавшим от конфликта в секторе Газа, на Западном берегу и во всем регионе. Средства будут направлены в адрес наших надежных партнеров и помогут удовлетворить первостепенные нужды: приобрести продовольствие, воду и медикаменты, — говорится в сообщении.

Ранее спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь сообщил, что его страна намерена продолжать поставлять Палестине гуманитарную помощь как через двусторонние соглашения, так и через механизмы ООН. Спецпосланник отметил, что на данный момент конфликт между Палестиной и Израилем продолжает обостряться и ситуация в Газе остается очень напряженной, с риском наступления крупномасштабного наземного конфликта.

Цзюнь призвал все соответствующие стороны соблюдать международное гуманитарное право, предпринимать немедленные действия для предотвращения серьезных катастроф и работать совместно для стабилизации ситуации и предотвращения ее дальнейшего обострения.