«Рвёт чарты»: что за группа HammAli & Navai, «Птичку» которой спел Салтыков

На днях стало известно, что трек группы HammAli & Navai под названием «Птичка» стал лидером по прослушиваниям в России по версии Apple Music в 2021 году. В последнем выпуске шоу «Суперстар! Возвращение» на НТВ Виктор Салтыков перепел «Птичку», подарив ей свой уникальный стиль. И хотя песня возглавляет российские чарты, мнение членов жюри о ней оказалось полярным — от «высокой поэзии» до «рифмованной невнятицы». Музыкальный критик Сергей Соседов и певица Маша Распутина признались, что слышат о HammAli & Navai впервые. Но факт остаётся фактом: этот дуэт «рвёт чарты». Что за группа HammAli & Navai и пройдут ли их песни проверку временем — в материале NEWS.ru.

Дуэт HammAli & Navai состоит из певцов азербайджанского происхождения — Александра Алиева и Наваи Бакирова. Группа активно выступает с 2016 года, и с тех пор музыканты успели объявить о распаде, вернуться, завоевать лидерство в российских чартах и стать главными представителями так называемого кальянного рэпа (термин, которым обозначается музыка в определённой стилистике, распространившаяся на территории бывшего СССР в конце 2010-х годов).

Дуэт прославился в 2018 году благодаря треку «Хочешь, я к тебе приеду» и клипу на него с участием Насти Ивлеевой.

Первый студийный альбом коллектива JANAVI стал самым прослушиваемым в 2018 году по версии музыкального приложения BOOM. За считаные месяцы аудио с песней «Пустите меня на танцпол» набрало на YouTube почти 50 млн просмотров, после чего группа выпустила клип, где снялись рэпер Киевстонер и блогер Маша Миногарова. Сейчас число просмотров видео превышает 72 млн.

Именно их трек «Птичка» был выбран для исполнения Виктором Салтыковым на шоу «Суперстар! Возвращение», вышедшем в эфир НТВ 28 ноября. Эта песня спровоцировала конфликт поколений в жюри и настоящую битву мнений между телеведущей Лерой Кудрявцевой, музыкальным критиком Сергеем Соседовым, певцом Стасом Пьехой и певицей Машей Распутиной.

Я думаю, что HammAli & Navai бы просто завидовали этому номеру. Сейчас я слушала абсолютно молодого, модного пацана. Если сказать, что это не смена жанра, то куда ещё круче? Это просто разрыв шаблонов, Вить. Всё сложилось, — отметила Кудрявцева после выступления Салтыкова.

Телеведущая заявила, что трек «Птичка», который исполнил Салтыков, у неё «стоит на репите в машине». По заверениям Кудрявцевой, «девочкам такое нравится». Стас Пьеха добавил, что дуэт HammAli & Navai «стопроцентно попадает в девичьи триггеры».

Кто-то пытается недооценивать исполнителей кальянного рэпа, особенно HammAli & Navai. При этом там есть и поэзия, и метафоры. Оно такое для девочек, очень тёплое и целостное. Эта песня, на мой взгляд, — вершина их поэзии. И это не прозвучало никоим образом кальянным рэпом, это было что-то другое, — заключил Пьеха.

Сам Салтыков объяснил, что для него исполнение трека «Птичка» стало преодолением музыкального разрыва между поколениями. Он даже не удивился признанию Сергея Соседова и Маши Распутиной, сказавших, что слышат о такой группе, как HammAli & Navai, впервые. И отметил: если открыть iTunes, можно убедиться — «ребята просто рвут чарты».

Но аргумент о популярности коллектива не убедил Сергея Соседова. Критик, в отличие от Пьехи, увидевшего в песне поэзию, назвал текст «Птички» банальным и ужасным.

Какая, к чёрту, фирмА, господа?! Это совершенно ужасно! «Сигареты, спичка, ты моя взбрычка...» Это что за текст?! Какая-то невнятица. Я не хочу даже этого знать. Не знаю, что хорошего в этой композиции, банальная совершенно мелодия. Это не те великие хиты, которые мы здесь поём. Которые выдержали проверку не только годами, но и десятилетиями, — раскритиковал песню Соседов.

В беседе с NEWS.ru российский музыкальный продюсер Евгений Орлов рассказал, что познакомился с творчеством HammAli & Navai после просмотра фильма «Холоп», к которому дуэт написал саундтрек «Прятки».

Я не являюсь поклонником кальянного направления, но у HammAli & Navai достаточно музыкальности, запоминающиеся тембры, какой-то свой, индивидуальный стиль. Они отличаются от других. На мой взгляд, они очень достойно представляют направление. Я бы их не смешивал со всеми, они как-то стоят в сторонке от общепринятого мейнстрима. Для меня они со знаком плюс, однозначно, — заявил продюсер.

Орлов прокомментировал слова Соседова о «хитах, проверенных временем». По мнению Орлова, в настоящее время ни «Птичка», ни какая-либо другая песня, скорее всего, не будет признана шедевром. И вовсе не из-за их качества.

Всё сегментировано. Те, кто слушает одну радиостанцию, категорически не слушают исполнителей, которых крутят на другой. Люди, которые не смотрят телевизор, сидят исключительно в Интернете. Эти группы не пересекаются, единого информационного пространства не существует, — объяснил Евгений Орлов.

Именно поэтому, по мнению продюсера, монументальных хитов, которые «заходят» надолго, всерьёз и для всех поколений, сегодня просто быть не может. Он признал, что запоминающиеся строки и мелодии люди могут цитировать, «если это похоже на частушку», но ждать появления хитов, которые останутся в веках, назвал бессмысленным.