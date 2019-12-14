https://static.news.ru/photo/60e33e8e-1e6c-11ea-ba93-fa163e074e61_660.jpg Александр Громов и Наваи Бакиров Фото: HammAli/vk.com

Полиция нашла предполагаемого злоумышленника, открывшего стрельбу по машине рэперов HammAli & Navai (Александр Громов и Наваи Бакиров) в Липецке. Им оказался 27-летний поклонник дуэта. Молодой человек дал признательные показания.

Фанат объясняет случившееся тем, что хотел сделать селфи с рэперами, поэтому и погнался за ними. Стрелял он из травматического оружия. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

Всё произошло 9 декабря. Перед инцидентом в клуб, где выступали артисты, поступил звонок о том, что здание заминировано. Находившихся на мероприятии пришлось вывести на улицу. Когда Громов и Бакиров начали отъезжать от клуба на автомобиле, за ними последовала «Лада Приора», из которой позже раздались выстрелы, писал NEWS.ru.