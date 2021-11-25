Кудрявцеву отказались обслуживать в отделении «Почты России» без маски

Российская телеведущая Лера Кудрявцева устроила скандал в отделении «Почты России» из-за того, что сотрудники отказались ей выдавать посылку, пока она не наденет маску. Она их обругала и потребовала, чтобы ей принесли указ мэра Москвы. После этого звезда призналась в соцсетях, что не собиралась ругаться, но после того, как её попытались насильно заставить надеть маску, которую она и так «постоянно носит» по собственному желанию.

Я хожу в масках, да. Я берегу пожилых людей, но это моё желание, когда захочу это сделать. Не пишите мне фигни: «Носите маску». Я буду носить, когда захочу! Не бесите меня! — заявила телеведущая.

Она также призналась, что после получасового изучения указа Сергея Собянина «не нашла ни слова про то, что меня нельзя обслужить без маски». Кудрявцева подчеркнула, что разговаривала сначала спокойно, но когда сотрудник понял, что доказать ничего не получится, он «сам прибежал с камерой со словами: „Вот пришла к нам Лера Кудрявцева на почту похайпиться, у нас зарплата 30 тысяч рублей, мы законы не делаем“».

После пересказа ситуации, телеведущая пожалела сотрудников почты, которые вынуждены просить посетителей соблюдать меры безопасности. Но при этом всех, кто носит маски, назвала «стадом».

Журналистка Лера Кудрявцева получала последние несколько лет гонорар в миллион рублей за каждую «Премию МУЗ-ТВ» в качестве ведущей, рассказал ранее экс-глава телеканала Арман Давлетяров. Она вела шоу 11 лет, но в 2021-м её заменили Александр Ревва, Настя Ивлеева, Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев.