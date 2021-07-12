Стас Пьеха рассказал, как кремлёвский врач спасал его от героина

Певец Стас Пьеха рассказал в интервью изданию «Газета.Ru», что во времена, когда страдал о героиновой зависимости, к нему в правительственный санаторий приезжал кремлёвский врач. По словам исполнителя, врач с помощью гипноза пытался избавить его от зависимости, но ничего не получилось.

Он мне говорил: «Закрой глаза, я буду говорить, ты слушай и визуализируй». Я, естественно, ничего не мог визуализировать, мне ломало все суставы и кости. Я был доставлен в больницу, — поделился артист.

Пьеха также добавил, что его пытались поместить в клинику, но из-за того что в учреждении изготавливали и употребляли наркотики, родственники певца вернули его домой. С зависимостью исполнителю помог справится знакомый семьи, который сам в прошлом был наркоманом.

Ранее стало известно, что эстрадный исполнитель Валерий Леонтьев госпитализирован с коронавирусом в столичную клинику. Его состояние оценивается как среднетяжёлое. У 72-летнего артиста наблюдаются слабость, кашель и высокая температура, ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат. Перед госпитализацией Леонтьев несколько дней лечился амбулаторно. При этом директор артиста Борис Чигирев не подтвердил данные о болезни и госпитализации Валерия Леонтьева.