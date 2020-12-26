Россияне признали «Холоп» и «Т-34» лучшими фильмами 2020 года

«Холоп» и «Т-34» стали лучшими фильмами 2020 года по результатам опроса, проведённого среди россиян Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство респондентов не смогли определиться с ответом, но остальные назвали «Холоп» и «Т-34». Таким образом, киноленты
При этом россияне также не смогли ответить однозначно на вопрос о лучшем сериале 2020 года. Так, 61% респондентов не вспомнили ни одного сериала, 6% отдали свой голос за многоэпизодную картину «Пёс».
Как сообщал NEWS.ru, критики американского издания New York Times включили российскую драму режиссёра Кантемира Балагова «Дылда» в рейтинг лучших кинофильмов 2020 года. Картина расположилась на десятой строчке рейтинга. Американцы назвали режиссёра Кантемира Балагова «огромным талантом и сердцеедом».