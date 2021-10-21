Собчак предупредили о пропаганде ЛГБТ после выходки на шоу Ивлеевой

Ксения Собчак угодила в очередной скандал после шоу «Королевские кобры». Телеведущая на сцене шоу слилась в недвусмысленном поцелуе с Настей Ивлеевой, чем неприятно поразила публику, пишет KP.RU.

Телеведущая исполнила страстный танец в паре с Ивлеевой, который завершила странным поцелуем. Юристы усмотрели в этом пропаганду нетрадиционных отношений и пригрозили экс-кандидату в президенты России штрафом до 100 тысяч рублей.

Пропаганда ЛГБТ, сопряжённая с распространением в Интернете, по статье КоАП наказывается штрафом от 50 до 100 тысяч рублей. И Собчак, и Ивлеева — персоны очень популярные, за которыми следят миллионы интернет-пользователей, как взрослых, так и очень юных. Соответственно, этот провокационный контент свободно могли увидеть дети до 18 и даже до 16 лет, которые захотят повторить подобный эпатаж, — заявил адвокат Андрей Алёшкин.

Юрист уверен, что если этой выходкой заинтересуется полиция и докажет, что ведущие демонстрировали нетрадиционные отношения, то отвечать по закону будут обе.

Что касается канала Насти Ивлеевой, то его и вовсе могут заблокировать по требованию Роскомнадзора. YouTube-шоу «Королевские кобры» представляет собой шоу, на котором переодетые в женщин мужчины соревнуются в танцах.

Ранее телеведущая Ксения Собчак на допросе в полиции Сочи не смогла предоставить следователям документы, которые бы подтвердили её травмы, полученные в резонансном ДТП. При этом она уверяла, что в медицинское учреждение обращалась.