Собчак не смогла подтвердить прохождение осмотра у врача после ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак на допросе в полиции Сочи не смогла предоставить следователям документы, которые бы подтвердили её травмы, полученные в резонансном ДТП. При этом она уверяла, что в медицинское учреждение обращалась, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз МВД.

Собчак прибыла на допрос в Сочи 20 октября, там она подтвердила, что пострадала в аварии.

Следователь пытался выяснить характер и тяжесть причинённых в результате ДТП телесных повреждений. Свидетель заявила об отсутствии при себе медицинских документов о первичном осмотре после ДТП и пояснила, что в случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы она откажется с ним знакомиться, — отмечается в релизе.

Телеведущей напомнили, что по уголовному делу ей ещё предстоит общаться со следователем. Также Собчак предупредили, что в случае уклонения от явки к ней применят меры процессуального принуждения.

Авария произошла 9 октября. Предварительно известно, что Mercedes, в котором ехала Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, ещё два человека пострадали. Собчак с места происшествия спешно уехала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Собчак подтвердила присутствие на допросе по делу о смертельном ДТП в Сочи. По её словам, сотрудники правоохранительных органов задавали ей те же вопросы, что и на допросе в Москве. Ведущая отметила, что силовики не проводили очной ставки, так как её слова полностью совпадают с показаниями её водителя.