Владельца клиники нашли мертвым в собственном офисе

В Москве, в своем офисе на 3-й улице Ямского поля найден мертвым основатель клиники «Остеофэмели», остеопат Михаил Кутузов, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». 45-летнего врача обнаружили в коридоре без сознания.

Прибывшие медики не смогли спасти его. На данный момент обстоятельства и причины смерти врача остаются неизвестными и выясняются. Кузнецов являлся семейным врачом с 23-летним стажем, неврологом, а также членом Российской остеопатической ассоциации.

Ранее в Левобережном районе Москвы на детской площадке нашли тело 17-летнего подростка. По предварительной информации, молодой человек употреблял наркотические вещества. Тело юноши обнаружили в парке «Дружба». Другие подробности инцидента не сообщаются.

В Москве также задержали мужчину, который насмерть сбил пешехода и сжег свою машину. Прокуратура столицы сообщила, что против него возбуждено уголовное дело по п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Автолюбитель 1991 года рождения в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и скрылся с места преступления. После этого он попытался избавиться от своего автомобиля.