Суд арестовал обливших зеленкой адвоката Пономареву

Фото: vk.com/tsvetkova_sedlex

Адвокат Елена Пономарева

Кунцевский районный суд Москвы арестовал обвиняемых по делу о нападении на адвоката Елену Пономареву в Москве, сообщает пресс-служба столичного СК. Суд установил, что мотивом нападения на правозащитницу стала ее профессиональная деятельность.

Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Пономарева подверглась нападению утром 7 июля на автобусной остановке на Рублевке. Инцидент был снят камерой видеонаблюдения. Однако в объектив попал только один злоумышленник, который выплеснул на адвоката жидкость и сбежал с места происшествия.

Пономарева рассказала, что в результате нападения получила ожог роговицы второй степени. Она предположила, что нападение связано с ее профессиональной деятельностью, в том числе с показаниями в Лыткаринском суде в 2021 году в качестве свидетеля. Адвокат также рассказала, что ранее уже получала угрозы, по факту которых она обращалась в полицию, однако правоохранительные органы не отреагировали на заявления. Кроме того, неизвестные злоумышленники облили несмываемой краской ее автомобиль.