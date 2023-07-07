В Подмосковье неизвестный напал на адвоката и облил ее зеленкой В Московской области неизвестный напал на адвоката и облил ее зеленкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Подмосковье неизвестные напали на адвоката Елену Пономареву и облили ее зеленкой, сообщили на сайте Адвокатской палаты Московской области. Предположительно, нападение связано с ее профессиональной деятельностью.

Сегодня было совершено нападение на адвоката Адвокатской палаты Московской области Пономареву Елену. Неизвестный облил ее зеленкой на остановке общественного транспорта. В результате нападения адвокату причинены телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз, — говорится в заявлении.

Как заявили в Адвокатской палате Московской области, ранее Пономарева получала угрозы через мессенджеры. Ей присылали фотографии ее близких, имущества и домашнего питомца, намекая на слежку. Кроме того, ранее её автомобиль облили краской. В тот раз обращение в правоохранительные органы не привело к результатам.

Совет Адвокатской палаты Московской области намерен обратиться к руководству следственных органов с требованием организации тщательного расследования преступлений, совершенных в отношении адвоката, а также в отношении порядка отправления правосудия, — добавили в палате.

Утром 4 июля люди в масках избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном, куда те прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В результате нападения Милашина и Немов были госпитализированы с множественными ушибами. У журналистки диагностировали переломы пальцев. Также была опубликована фотография из больницы, на которой изображена Милашина с перебинтованными руками, ее голова и лицо залиты зеленкой. Немову, предположительно, порезали ножом ногу.