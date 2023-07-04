Опубликовано фото избитой в Чечне журналистки Милашиной

Фото: t.me/babinetssergey

Елена Милашина

Правозащитник Сергей Бабинец опубликовал фотографию журналистки Елены Милашиной после нападения на нее вооруженных людей по пути из аэропорта Грозного. На снимке женщина сидит с перебинтованной рукой, ее голова и лицо облиты зеленкой. Ранее сообщалось, что у Милашиной диагностированы переломы пальцев и многочисленные ушибы.

Утром 4 июля в Грозном избили журналистку Милашину и адвоката Александра Немова, прилетевших на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Кроме того, нападавшие угрожали им оружием, после чего отобрали технику и разбили ее.

После этого Милашину и Немова доставили в БСМП столицы региона. У обоих диагностированы множественные ушибы. Правозащитника, предположительно, порезали ножом — глубоко ударили в ногу. Сейчас адвокат плохо двигается, ему дали обезболивающее.

Второй адвокат Мусаевой выехал в суд. После случившегося защитники жены Янгулбаева направили ходатайство в Ахматовский районный суд Грозного об обеспечении их защиты.