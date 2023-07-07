Адвокат из Москвы рассказала о последствиях нападения Адвокат из Москвы Пономарева рассказала об ожоге глаз после нападения

Фото: vk.com/advokatelenaponomareva

Елена Пономарева

Адвокат Адвокатской палаты Московской области Елена Пономарева на своей странице во «ВКонтакте» рассказала, что получила ожог глаз второй степени после нападения в Подмосковье. Она добавила, что ей поступали угрозы до того, как ее облили зеленкой. Адвокат обращалась в полицию, однако результатов не было.

Ожог глаз второй степени. Пока еще неизвестные облили меня зеленкой на остановке в Москве, Рублевское шоссе, 16 корп. 1. Ранее мне поступали угрозы жизни и здоровью, облили краской машину, прокалывали шины... Угрозы связаны с моей профессиональной деятельностью, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что правозащитницу облили зеленкой. Кроме того, ей присылали фотографии ее близких, имущества и домашнего питомца, намекая на слежку. Кроме того, ранее её автомобиль облили краской. В тот раз обращение в правоохранительные органы не привело к результатам.

Утром 4 июля люди в масках избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном, куда те прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В результате нападения Милашина и Немов были госпитализированы с множественными травмами, у журналистки диагностирован перелом пальцев.