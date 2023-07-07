Появилось видео нападения на адвоката Пономареву в Москве Опубликованы кадры нападения с зеленкой на адвоката Елену Пономареву в Москве

Фото: vk.com/tsvetkova_sedlex

Елена Пономарева

Telegram-канал SHOT опубликовал момент нападения на адвоката Елену Пономареву. Ее облили зеленкой на автобусной остановке на Рублевке. На кадрах видеонаблюдения видно, как к ней подходит мужчина, выплескивает в ее сторону жидкость и скрывается.

У женщины диагностирован ожог роговицы. Нападение на нее она связывает со своей работой. В 2021-м она проходила свидетелем по делу о получении взятки в размере 13 млн рублей судьей Лыткаринского городского суда Сергеем Котовым. До этого ей поступали угрозы с фотографиями ее родственников, также злоумышленники облили ее машину несмываемой краской.

Известно, что ранее правозащитница уже обращалась к правоохранителям с жалобой на угрозы, но проверки не привели ни к каким результатам.

Утром 4 июля люди в масках избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном, куда те прилетели на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. В результате нападения Милашина и Немов были госпитализированы с множественными ушибами. У журналистки диагностировали переломы пальцев. Также была опубликована фотография из больницы, на которой изображена Милашина с перебинтованными руками, ее голова и лицо залиты зеленкой. Немову, предположительно, порезали ножом ногу.