Стало известно возможное место запусков дронов, атаковавших Москву Полицейские заявили, что атаковавшие Москву дроны могли быть запущены из Подмосковья

Фото: МО Украины

Полицейские, дежурящие возле дома на улице Атласова, 11, предположили в беседе с корреспондентом NEWS.ru, что беспилотники, атаковавшие Москву, могли быть запущены из Подмосковья. По их словам, такие беспилотники не могли долететь с Украины.

Полиция говорит, что такие маленькие беспилотники запускают откуда-то из Подмосковья. Они не могут долететь с Украины, — пояснил корреспондент.

Ранее Telegram-канал «112» написал, что дроны атаковали два жилых дома на Ленинском проспекте и улице Профсоюзной в Москве, еще один беспилотник попал в многоэтажку на улице Атласова в Новой Москве. Позже Telegram-канал Baza сообщил, что в утренней атаке были задействованы около 25 БПЛА, большая часть которых была сбита в Подмосковье. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал, на местах работают экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в свою очередь заявил, что в регионе работала система ПВО, на подлете к Москве были сбиты несколько БПЛА, поэтому жители некоторых районов утром могли слышать взрывы. Воробьев призвал людей сохранять спокойствие.