Правила сдачи ЕГЭ в 2024 году: изменения, сроки, правила

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2024 году выпускники школ по традиции будут показывать свои итоговые знания путем прохождения Единого государственного экзамена или ЕГЭ. Несмотря на то, что этот способ аттестации учеников существует уже почти 20 лет, каждый год появляются изменения, которые иногда значительно усложняют или упрощают процедуру проверки знаний. Сегодня расскажем, сколько будет экзаменов в ходе ЕГЭ в этом году, а также когда они пройдут и каких изменений стоит ожидать.

В чем суть ЕГЭ

ЕГЭ уже порядка 20 лет является единственным способом получить аттестат для выпускников. В ходе проверки знаний школьники во всех регионах страны в один день выполняют одинаковые задания по определенному предмету. Такой подход к позволяет объективно и непредвзято оценивать полученные во время обучения знания и для столичных школьников, и для учеников из глубинки. Кроме этого, четкая система оценки знаний дает выпускникам равные шансы для поступления в любые вузы страны.

Несмотря на то, что среди родителей и учителей регулярно поднимается вопрос о том, будет ли ЕГЭ в этом году, отменять эту систему проверки знаний на государственном уровне пока не планируется.

Какие дисциплины есть в составе ЕГЭ

Разберемся, какие дисциплины есть в рамках ЕГЭ. При сдаче госэкзамена одиннадцатиклассники обязаны показать усвоенные в школе знания по трем основным дисциплинам:

русскому языку математике профильного уровня математике базового уровня

Кроме этого, каждый одиннадцатиклассник обязан сдать еще как минимум 2 предмета на выбор:

литературу

обществознание

биологию

историю

иностранный

язык

химию

информатику и ИКТ

физику

географию

Чаще всего школьники выбирают из этого списка то, что им важнее для получения высшего образования.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Какие дисциплины есть в составе ЕГЭ

Нововведения на ЕГЭ в 2024 году

Поскольку ЕГЭ призван оценивать актуальные знания выпускников, ежегодно в правилах появляются новшества и дополнения. Так, во время сдачи ЕГЭ-2024 одиннадцатиклассников ждут следующие отличия от экзаменов предыдущих лет:

Русский язык

В качестве примеров для сочинения ученикам теперь можно использовать не только примеры из личного опыта, но и события из комиксов, аниме и художественных фильмов.

Формулировки заданий станут более понятными.

Максимальный первичный балл уменьшится до 50.

Литература

В базовом уровне будет предложено всего 6 заданий.

При написании сочинения экзаменующиеся смогут выбрать 1 из 3 писателей, чтобы раскрыть тему.

Отныне сочинение будет проходить проверку на владение предметом, грамматику и речевые нормы языка.

Максимальный первичный балл уменьшится до 48.

Профильная математика

В рамках 1 части аттестации ученикам будет предложено выполнить задание на тему «Векторы» из курса школьной геометрии.

Максимальный первичный балл увеличится до 32.

Физика

Экзаменующимся будет предложено выполнить всего 26 заданий.

Максимальный первичный балл уменьшится до 45.

Биология

Экзаменующимся будет предложено всего 28 заданий.

Максимальный первичный балл уменьшился до 57.

История

Вопросы к экзамену будут охватывать событийный ряд до конца 2022 года.

Отметим, что поправки 2024 года коснулись почти всех дисциплин, кроме химии и базовой математики.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru В чем суть ЕГЭ

Когда будут сдавать ЕГЭ в 2024 году

Сроки сдачи госэкзаменов для школьников на 2024 год были утверждены на федеральном уровне. Так, досрочно пройти ЕГЭ можно было с 22 марта по 12 апреля 2024 года.

Большая часть одиннадцатиклассников сдаст ЕГЭ в основной период:

Литературу, химию, географию — 23.05.2024.

Русский язык — 28.05.2024.

Профильную и базовую математику — 31.05.2024.

Физику, обществознание — 04.06.2024.

Информатику и иностранные языки (устно) — 07.06.2024, 08.06.2024.

Историю, биологию, иностранные языки (письменно) — 11.06.2024.

Место, где каждый экзаменующийся пройдет ЕГЭ, будет обозначено на специальном уведомлении, которые вручат школьникам незадолго аттестации. В 2024 году так же будет действовать основное правило, согласно которому ученик экзаменуется в здании другой школы, а на экзамене нельзя присутствовать преподавателю из его школы.

В этом году появится одно еще одно нововведение: каждый экзаменующийся сможет пересдать один экзамен еще до завершения срока подачи документов в вузы — 4 и 5 июля. Это позволит ученику улучшить свой балл по профильному предмету для успешного поступления в университет, институт или академию.

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Сколько будет экзаменов в ходе ЕГЭ

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