Как живут медики в РФ: реальные зарплаты, льготы, возраст выхода на пенсию

В России каждое третье воскресенье июня чествуют людей, от которых напрямую зависят здоровье и жизнь миллионов пациентов. Профессия врача по-прежнему остается одной из наиболее популярных. О том, как сегодня живут медики, сколько они получают и с какими трудностями сталкиваются, — в материале NEWS.ru.

Насколько профессия врача популярна в России

Социологи ежегодно фиксируют рост престижа профессии врача в России. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина россиян считают медиков героями нашего времени. 44% граждан обращаются к врачам и выполняют все их рекомендации в случае болезни, например ОРВИ или гриппа. Кроме того, в обществе относятся к медработникам с высоким уровнем доверия.

Член Союза педиатров России Дмитрий Малых пояснил, что профессия врача остается одной из самых востребованных и уважаемых в стране.

«Многие выбирают медицину не только как работу, но и как призвание. Возможность реально помогать людям, видеть результаты своего труда и оказывать влияние на качество жизни пациентов остается мощным мотивирующим фактором, который помогает сохранять привлекательность профессии даже в условиях высокой нагрузки и не самой высокой зарплаты», — сказал в разговоре с NEWS.ru Малых.

Эндокринолог, автор Telegram-канала «Истории доктора Долгушина» Григорий Долгушин подтвердил NEWS.ru, что профессия врача стабильно входит в топ-3 самых престижных в стране.

«Нас уважают и ждут. Государство подпитывает программами поддержки, особенно для молодых специалистов. Главное — это не просто работа, а призвание. Когда ты спасаешь человека или помогаешь пациенту с хронической болезнью жить полноценно, это перекрывает любые бумажки. Несмотря на все сложности, конкурс в мединституты огромный — молодежь идет в профессию», — сказал собеседник.

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

С какими проблемами сталкиваются врачи в РФ

Одной из главных сложностей работы врачей является кадровый дефицит, высказал мнение Малых. По его мнению, нехватка специалистов особенно остро ощущается в первичном звене, небольших городах и сельской местности. Из-за этого увеличивается нагрузка на работающих врачей, растут число приемов и объем обязанностей.

«Вторая сложность — бюрократическая нагрузка. В последние годы было сделано немало шагов по цифровизации здравоохранения и переводу документации в электронный формат, однако полностью это проблему не решило. Многие врачи по-прежнему вынуждены тратить значительную часть рабочего времени на оформление документов, отчетов и работу с информационными системами», — высказал мнение Малых.

Доктор Долгушин подтвердил, что большая часть рабочего времени уходит на «бумажки» и это необходимо срочно менять.

На сегодняшний день в нашей стране отсутствует единая информационная платформа по заполнению медицинской документации. Врачам приходится вести документооборот в том числе в рукописном виде, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Это удваивает время бумажной работы, и остается меньше времени на пациента либо на отдых. Но доктора чаще всего жертвуют именно отдыхом. Подавляющее число медиков тратят на заполнение медицинских форм документов в среднем до двух часов в день. Это катастрофически много», — пояснил собеседник.

Леонов напомнил, что решить проблему избыточной бюрократизации врачей предлагал президент России Владимир Путин.

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

«В комитете по охране здоровья мы сразу начали прорабатывать этот вопрос, собрали предложения коллег-депутатов, выслушали позицию Минздрава, Минцифры, а также представителей профессионального сообщества. Сбор предложений продолжается. Мы сформируем их и направим в правительство», — отметил парламентарий.

По мнению главы профильного комитета, необходимо разработать единую информационную систему и внедрить ее во все медицинские организации регионов России. Она позволит легко обмениваться информацией между больницами в одной области и между лечебно-профилактическими учреждениями в разных субъектах РФ.

Какие зарплаты врачи получают в России

Медики живут по-разному, кто-то очень неплохо — в частной медицине, вполне удовлетворительно — в некоторых государственных учреждениях, рассказал NEWS.ru зампред думского комитета по охране здоровья кандидат медицинских наук Алексей Куринный. Парламентарий отметил, что в различных регионах зарплата за одну и ту же работу в госучреждениях порой отличается в четыре-пять раз.

Вопрос оплаты труда остается предметом обсуждения, подчеркнул Малых. Он подтвердил, что ситуация существенно различается в зависимости от региона, специальности и места работы. «В крупных городах и федеральных центрах уровень доходов зачастую позволяет привлекать специалистов, тогда как в ряде регионов врачи считают оплату недостаточной с учетом высокой ответственности, продолжительности обучения и профессиональных рисков», — сказал он.

В свою очередь Долгушин отметил, что средние зарплаты медиков по стране в целом выросли, но многое зависит от премиальной части. «Нужна стабильность, чтобы врач знал, сколько точно получит в конце месяца», — пояснил доктор.

Фото: Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Как улучшить условия работы врачей на законодательном уровне

Необходимо ввести жесткий лимит на бумажную работу — не больше одного-двух часов в день, и пересмотреть все отчеты, подчеркнул Долгушин.

«Можно взять за основу американскую систему, где всеми бумагами занимается помощник врача. Следует установить федеральный стандарт, чтобы зарплата медика была не ниже 150% от средней по региону. Тогда ехать в глубинку станет выгоднее. Кроме того, нужно усилить правовую защиту врачей, чтобы суды не были единственным исходом конфликтов», — пояснил собеседник.

Между тем Куринный считает, что следует увеличить государственное финансирование здравоохранения.

«Сегодня это 3,5% от ВВП при необходимом минимуме в 5–6%. Благодаря дополнительному финансированию можно будет увеличить заработок в рамках внедрения новой системы оплаты труда, выровнять уровень зарплат в регионах, а также предоставить ряд социальных гарантий (доплаты к пенсии, жилье, подъемные выплаты и др.). Кроме того, необходима четкая регламентация нагрузки на специалиста», — высказал мнение депутат.

С этой точкой зрения согласился сенатор Айрат Гибатдинов.

«Требуется закрепление минимальной гарантированной оплаты труда медработников не ниже трех МРОТ, введение полноценного права на пенсию по выслуге лет и досрочного выхода на отдых для тех, кто работает в условиях высокой нагрузки и риска, расширение социальных гарантий, а также снижение стоимости медицинского образования», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

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