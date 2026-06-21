В Газе погиб оператор телеканала Al Jazeera Mubasher

Оператор катарского телеканала Ахмед Вашах погиб в результате атаки израильского беспилотника на центральную часть сектора Газа, сообщает Al Jazeera Mubasher. По данным телеканала, беспилотный летательный аппарат нанес удар по жилому дому в лагере беженцев Эль-Бурейдж.

В результате этого удара погибли трое палестинских граждан, среди которых был Вашах, а также пострадали другие люди. Как отмечается, он стал тринадцатым сотрудником Al Jazeera, погибшим в ходе конфликта в анклаве от действий израильских военных. Ранее в апреле брат Вашаха, Мухаммед Вашах, который работал корреспондентом Al Jazeera Mubasher, погиб в результате удара ВВС Израиля по автомобилю на улице Ар-Рашид на западе города Газа.

Ранее премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявлял, что Европа больна, а ситуация в секторе Газа — яркое тому подтверждение, так как она высветила все лицемерие западных стран. По его словам, международное сообщество на Западе не соблюдает собственные декларации о приверженности демократии и правам человека.