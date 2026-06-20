Напавший на жителей Шотландии мужчина ранил пять человек BBC: пять находившихся у мечети человек были ранены при атаке жителя Эдинбурга

В Эдинбурге (Шотландия) пять человек получили ранения в результате нападения на толпу мужчины с ножом и топором, сообщает BBC. Злоумышленник был задержан полицией.

Первый вызов в полицию поступил в 20:50 по местному времени (22:50 мск): двое человек пострадали недалеко от мечети на западе города. Позже 36-летний мужчина, обнаженный по пояс, напал еще на трех человек, в том числе возле агентства недвижимости. Он также повредил автомобили на заправках, разгромил магазин и выломал дверь пиццерии в нескольких километрах от первого места нападения.

Все пострадавшие (от 22 до 39 лет) находятся вне опасности. К расследованию подключилось контртеррористическое подразделение полиции.

Первый министр Шотландии Джон Суинни заявил, что в стране нет места насилию, расизму и нетерпимости. При задержании нападавший кричал, что якобы «защищает страну».

До этого стало известно, что мужчина с мачете напал на людей в краснодарском МФЦ. По информации ряда источников, в результате инцидента погибла женщина, несколько человек пострадали. Напавший проник в здание через помещение пункта быстрого питания, не оборудованное металлоискателем. Оружие злоумышленник пронес в рюкзаке или в куртке.