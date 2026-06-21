Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 июня 2026 в 01:00

Мужчины, читать обязательно: полный чекап для потенции. Ликбез от сексолога

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тотальный мужской чекап — не прихоть ипохондриков, а возможность выявить проблемы вовремя или предотвратить их. Сексолог Екатерина Матвеева в интервью NEWS.ru объяснила, какие процедуры и анализы позволят заранее обнаружить сбой в мочеполовой системе мужчины.

Анализы крови

В первую очередь следует проверить липидный профиль. Смотреть нужно не на общую цифру, а на расклад. Липопротеины низкой плотности — это «мусор», который застревает в стенках сосудов, закладывая мину в сердце и мозг. Липопротеины высокой плотности — «уборщики», которые этот мусор вывозят. Триглицериды — показатель того, как много лишнего топлива (часто из сахара и алкоголя) курсирует в крови. Липопротеин (а) — это генетический маркер, наследственная поломка в системе очистки. Его высокий уровень прямо указывает, что нужно втройне внимательно следить за сосудами.

Второй анализ — сахар. Гликированный гемоглобин (HbA1c) показывает средний уровень сахара за три месяца. Следующий этап — инсулин. Его хронически высокий уровень — корень многих зол: от растущего живота и низкого тестостерона до гипертонии и воспаления. Это ключевой анализ, который объясняет, почему «ем мало, а не худею» и откуда берется вечная усталость.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Третий анализ — гормональный профиль.

  • Тестостерон — не только общий, а обязательно свободный, и глобулин, связывающий половые гормоны. Можно иметь приличный общий тестостерон, но из-за высокого ГСПГ его активная фракция будет мизерной. Симптомы — упадок сил, депрессия, сниженное настроение, исчезновение либидо.
  • Лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны. Это команды из головного мозга яичкам. Если тестостерон низкий, а ЛГ высокий — значит, мозг кричит, но яички не слушаются. Если низкий и тестостерон, и ЛГ — значит, гипофиз не дает указаний.
  • Пролактин — гормон, который в норме должен быть фоном, а не солистом. Его скачок — частый и коварный подавитель мужской силы. Он тихо душит выработку тестостерона и может провоцировать рост грудных желез. Причины — от стресса и недосыпа до микроаденомы гипофиза.
  • Тиротропин (ТТГ) и Т4 свободный. Щитовидная железа — педаль газа всего метаболизма. Без ее правильной работы никакой спорт и диета не дадут эффекта: вес растет, энергия на нуле, мозг в тумане.
  • Эстрадиол. Когда его много (часто из-за избытка жировой, в которой идет конверсия тестостерона), начинается «феминизация»: жир на боках, гинекомастия, задержка воды, подавленное либидо. Баланс тестостерон/эстрадиол критически важен.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инструментальные исследования

Анализы — это цифры. Ультразвуковая диагностика и другие методы позволяют подтвердить или опровергнуть подозрения врача.

  1. Трансректальное УЗИ предстательной железы. Оно покажет реальный объем простаты, наличие кальцинатов, очагов воспаления или гипоэхогенных зон, которые требуют пристального внимания. Это быстрая и информативная процедура, которая дает покой на годы вперед.
  2. УЗИ мошонки с допплером показывает структуру яичек, состояние придатков, исключает варикоцеле, который часто протекает бессимптомно, но медленно «душит» яичко, снижая выработку тестостерона и качество спермы.

Ультразвуковая допплерография сосудов полового члена с фармакопробой. Если есть намеки на эректильную дисфункцию, этот метод расставляет все точки над i. Исследование четко разделяет психологические причины и сосудистые проблемы.

Как правильно проходить обследование

Не надо сдавать все анализы разом. Начать нужно с визита к врачу-урологу или андрологу. Обсудить с ним именно ваши тревоги, образ жизни и наследственность. Он как главный механик составит из этого списка твой личный план ТО.

Цель чекапа — не запугать, а вооружить, получить конкретные данные. Это не абстрактное «надо заняться собой», а четкий план: снижать углеводы, добавить цинк и магний, выходить на солнце или корректировать тренировки. Это и есть осознанное, взрослое управление своей жизнью и здоровьем.

Читайте также:

Женщины стыдятся об этом говорить: психолог разрушила дамские мифы о сексе

Измены, быт и деньги: как спасти отношения от разрыва. Советы психолога

Размер — все? Психолог развеяла топ-10 секс-мифов, портящих мужчинам жизнь

Шокирующая правда об эротических снах: скрытый смысл видений о сексе

Здоровье
мужчины
врачи
советы
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стал известен размер средней пенсии неработающих россиян в мае 2026 года
Беспилотник ВСУ ударил по дому в российском регионе
Военные в Севастополе отражают воздушную атаку ВСУ
Развод с Зайцевой, конфликт с Соседовым, Кеосаян: где сейчас Алексей Гоман
Пытавшегося «улететь» с Украины мужчину обстреляли на границе
Сборная Германии совершила чудо в рамках ЧМ по футболу впервые с 2014 года
«Пара дней»: Вэнс обозначил сроки переговоров США с Ираном
Порошенко решил вернуть свой орден полякам
Жителей Липецкой области призвали не беспокоиться о топливе
Лесной потрошитель: под Иваново маньяк насиловал и убивал пенсионерок
Мужчины, читать обязательно: полный чекап для потенции. Ликбез от сексолога
Стало известно, кто просил Трампа не пускать в Белый дом «мелкого мерзавца»
Уголовное дело возбудили под Саратовом после смерти шести человек
При атаке дронов ВСУ на российский регион погиб один человек
Как живут медики в РФ: реальные зарплаты, льготы, возраст выхода на пенсию
Болезнь сына, развод, Кологривый: как живет Анастасия Уколова
Дипломаты сообщили, есть ли граждане РФ среди пострадавших при ДТП в Турции
Отключения электричества фиксируются в Запорожской области
Путин обратился к российским медикам в профессиональный праздник
В Газе погиб оператор телеканала Al Jazeera Mubasher
Дальше
Самое популярное
Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.