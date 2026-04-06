06 апреля 2026 в 05:05

Шокирующая правда об эротических снах: скрытый смысл видений о сексе

Шокирующая правда об эротических снах: скрытый смысл видений о сексе Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
К чему снится секс с другим человеком? Многие ошибочно полагают, что эротические сновидения сулят любовные приключения либо же являются сублимацией нереализованных желаний. На самом деле, согласно популярным сонникам, интимная близость во сне редко говорит о нехватке секса. Чаще всего это символ глубокого внутреннего контакта, слияния идей или даже делового партнерства. Значение меняется в зависимости от того, с кем именно вы разделили постель.

Если вам приснился секс с любимым человеком (и вы получили удовольствие) — это великолепный знак. Толкователи сулят успех в начинаниях, душевную гармонию и финансовую стабильность. Такой сон говорит о том, что вы находитесь на правильном пути и ваши отношения полны доверия. Если же интим не принес радости, стоит опасаться мелких разочарований или затаенных обид .

Секс с бывшим парнем или мужем — самый противоречивый сюжет. Вопреки ожиданиям, он крайне редко зовет вернуть прошлое. Чаще всего ностальгия во сне высасывает из вас живую энергию, мешая строить настоящее. Сонник Миллера предупреждает: вы слишком много думаете о том, что уже ушло, и это тормозит ваше развитие. Однако есть и хорошая новость: иногда такой сон снится перед получением важных новостей или успехом в делах. Аналогично трактуются сны о бывшей возлюбленной для мужчин.

Секс с незнакомцем или незнакомкой трактуется как глоток свежего воздуха. Для женщин это символ неудовлетворенных амбиций или скуки, которую пора разбавить новым хобби. Мужчинам же подобное видение часто сулит реализацию смелых планов и финансовую прибыль. Если во сне партнер был незнаком, но очень привлекателен — ждите неожиданного, но приятного поворота судьбы.

Секс с другом или подругой имеет двойное дно. С одной стороны, сонник Фрейда утверждает, что это может означать сильную эмоциональную привязанность и даже скрытое влечение. С другой стороны, психологический подтекст говорит о том, что вам не хватает откровенности в общении с этим человеком. Возможно, вы хотите, чтобы друг лучше понимал вас, и подсознание выбирает такую яркую форму для сближения.

Значение для мужчин и женщин отличается. Мужские эротические сны (около 12% от всех снов) часто являются результатом физического переизбытка энергии или сигнализируют о грядущем соперничестве в делах. Женские сны (около 4%) более эмоциональны: если женщине снится страсть, это чаще всего говорит о желании заботы, стабильности или боязни потерять текущего партнера.

Ранее мы рассказали, к чему снится измена.

Елизавета Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врачи в России стабилизировали состояние отца Сырского
Более сотни рейсов задержаны в российском аэропорту из-за БПЛА
Полиция третьи сутки ищет Героя России
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за непогоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Дальше
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
