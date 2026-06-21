Уголовное дело возбудили под Саратовом после смерти шести человек

Уголовное дело возбудили под Саратовом после смерти шести человек МВД: следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с погибшими под Саратовом

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Дергачевском районе Саратовской области, в котором погибли шесть человек, сообщили в региональном главке МВД. Столкновение Renault Logan и Hyundai Accent произошло утром 20 июня вблизи поселка Дергачи.

По факту ДТП следователями отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), — говорится в публикации.

В результате аварии два человека пострадали: женщина находится в тяжелом состоянии, второй пострадавший — в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд Renault на встречную полосу. Пострадавшие остаются в больнице под наблюдением врачей.

До этого стало известно, что в Новгородской области двое несовершеннолетних на питбайке выехали на встречную полосу и столкнулись с легковым автомобилем. Пресс-служба региональной прокуратуры в своих социальных сетях проинформировала, что в результате удара мотоцикл загорелся, а подростки получили тяжелые ожоги.