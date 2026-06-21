Спасаемся от туберкулеза: как защититься, можно ли вылечить. Емкий ликбез

Спасаемся от туберкулеза: как защититься, можно ли вылечить. Емкий ликбез

Туберкулез — опасное инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха (бактерия Mycobacterium tuberculosis). Главная мишень — легкие, но туберкулез способен поражать практически любые органы человека, включая кости и почки. NEWS.ru поговорил с терапевтом Видновской больницы Минздрава Подмосковья Заремой Тен и узнал, как избежать заражения и что делать, если диагноз поставлен.

В чем особенность туберкулеза

Передача происходит воздушно-капельным путем при кашле, чихании или разговоре больного с активной легочной формой. Ключевая особенность туберкулеза — существование двух состояний:

латентная туберкулез-инфекция: бактерии присутствуют в организме, но «спят» под контролем иммунитета. Человек не болен, не заразен, но есть риск перехода в активную форму (5–10% в течение жизни, выше при иммунодефиците);

активный туберкулез: бактерии размножаются, разрушают ткани, вызывают болезнь. Заразна только легочная и гортанная формы, когда пациент способен выделять микобактерии через дыхательные пути.

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Главные симптомы легочной формы туберкулеза

Симптомы при активной легочной форме — самой частой и заразной:

длительный стойкий кашель, более трех недель, часто с выделением мокроты. На поздних стадиях возможна кровь в мокроте (кровохарканье);

выраженная, постоянная, не проходящая после отдыха слабость и утомляемость;

значительное немотивированное похудение, плохой аппетит, отсутствие желания есть;

постоянная или частая субфебрильная температура (37–37,5 °C), чаще по вечерам. Проливные ночные поты, простынь и подушка мокрые насквозь;

может возникать боль в груди при кашле или глубоком вдохе;

при значительном поражении легких или осложнениях возникает одышка;

при внелегочных формах может возникнуть увеличение лимфатических узлов, чаще шейных, подмышечных или в паховой области.

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Какие люди чаще других болеют туберкулезом

Наиболее подвержены заболеванию:

люди с ослабленным иммунитетом, например ВИЧ-инфицированные, или пациенты на иммуносупрессивной терапии после трансплантации или онкологии. У таких пациентов риск заболевать в 20–30 раз выше, чем у здоровых;

пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как ХОБЛ, селикоз, почечная недостаточность, сахарный диабет, особенно если пациент декомпенсирован;

лица с выраженным дефицитом питания, авитаминозом, особенно витамина D;

люди, проживающие, работающие или часто общающиеся с больными активной легочной формой туберкулеза (семья, коллеги, сокамерники);

жители или работники учреждений закрытого типа — тюрем, приютов для бездомных, интернатов, домов престарелых. Риск возникает из-за скученности и, как правило, плохой вентиляции;

медицинские работники, особенно сотрудники в противотуберкулезных службах, отделениях пульмонологии или отделениях для ВИЧ-инфицированных;

мигранты и беженцы из регионов с высокой распространенностью туберкулеза — стран Африки, Азии, Восточной Европы, Латинской Америки;

дети раннего возраста, особенно непривитые БЦЖ, с незрелой иммунной системой.

Значительно повышает риск развития и утяжеляет течение болезни наличие у человека вредных привычек, например курение или злоупотребление алкоголем.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семь правил, которые надо соблюдать при туберкулезе

Немедленно начать лечение и строго соблюдать схему. Лечение активного туберкулеза длительное, минимум полгода, при устойчивых формах — до двух лет и более. Принимается одновременно четыре-пять препаратов строго по графику, без пропусков. Самое главное — не прерывать лечение, даже если стало легче. Прерывание — основная причина развития лекарственной устойчивости, рецидивов и смерти. Соблюдать режим изоляции (при заразной форме). В первые недели лечения, пока не подтвердится прекращение бактериовыделения, необходимо ограничить контакты. По решению врача — госпитализация или строгая домашняя изоляция (отдельная комната, минимум контактов с домочадцами, особенно детьми). Не посещать работу, учебу или общественные места. Пользоваться отдельной посудой, полотенцами, постельным бельем. Регулярно их кипятить или стирать при высоких температурах. Часто и тщательно проветривать помещение. Неукоснительная респираторная гигиена. Всегда прикрывайте рот и нос при кашле/чихании одноразовой салфеткой с последующей ее утилизацией (салфетка — утилизация — мытье рук). Носите маску при необходимости контакта с другими людьми. Полноценное и усиленное питание. Соблюдение высококалорийной диеты. Организму нужны силы для борьбы с инфекцией и переносимости токсичных препаратов. Еда должна быть богата белком — мясо (нежирное), рыба, птица, яйца, творог, сыр, — витаминами и минералами. Особенно важны витамины группы B (содержатся в печени, мясе, злаках) и антиоксиданты (фрукты/овощи). Абсолютный отказ от курения и алкоголя. Курение катастрофически ухудшает течение туберкулеза, разрушает легкие, снижает эффективность лечения. Алкоголь несовместим с противотуберкулезными препаратами (токсичен для печени), ослабляет иммунитет и нарушает режим лечения. Внимание к побочным эффектам и регулярный контроль. Препараты могут вызывать тошноту, потерю аппетита, боли в животе, кожный зуд/сыпь, онемение/жжение в конечностях (периферическая нейропатия), изменения зрения (реже), боли в суставах, нарушение функции печени. Сообщайте врачу-фтизиатру обо всех неприятных ощущениях немедленно. Информируйте о контактах. Сообщите врачу о людях, с которыми вы тесно и длительно контактировали (семья, близкие друзья, коллеги по кабинету, соседи по комнате).

Все перечисленное — это лишь дополнение к назначенному врачом лечению, а не его замена. Самолечение недопустимо и даже смертельно опасно.

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