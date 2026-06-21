Как «ЛизаАлерт» находит пропавших людей — все началось с 4-летней Лизы

В течение многих лет поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» спасает тех, кто пропал в лесу или в городе. Корреспондент NEWS.ru побывал на ежегодных учениях в Шатурском округе и выяснил, почему девушки с позывными Весна и Зеленая стали волонтерами, сколько жизней им удалось спасти и что нужно делать, если пропал ваш близкий.

«Бабушка найдена. Жива!»

Сборы «ЛизаАлерт» проходят неподалеку от небольшой деревеньки Лемешино, в лесу Шатурского округа. До МКАД — 160 километров. Проселочная дорога быстро сменяется лесной. Накатанная автомобильная колея ухабами тянется между хвойными деревьями.

«Сидишь дома вечером и видишь сообщение на форуме или в Telegram, что потерялся человек. Не член семьи, не знакомый. Но ты говоришь друзьям и мягкому дивану до свидания и подключаешься к поиску. Так живут наши волонтеры, так живем все мы», — рассказывает NEWS.ru поисковик Анна (позывной Зеленая).

Мы стоим на лесной опушке вместе с другими такими же энтузиастами из Москвы, Московской области и ближайших регионов. Среди них есть учителя, врачи, продавцы, дизайнеры, юристы, программисты и так далее. Они не получают денег за поисковую работу.

«Неужели все совсем бесплатно?!» — удивляемся мы.

«Совсем, — отвечает Зеленая. — „ЛизаАлерт“ не имеет расчетных счетов, кошельков и осуществляет свою деятельность безвозмездно. Например, операторы горячей линии сутками принимают вызовы. Они делают это сменами, на добровольной основе».

Работа оперативного штаба во время летних лесных учений волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на территории Шатурского городского округа Московской области Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«ЛизаАлерт» не принимает денежные пожертвования и не берет наличность за поиски. Желающие помочь отряду могут передать ему рации, фонари, аккумуляторы и другое оборудование. Поисковый отряд сотрудничает с несколькими крупными компаниями. Некоторые фирмы предоставляют добровольцам доступ к автопарку, квадроциклам и другим транспортным средствам.

Зеленая пришла в отряд три года назад и помогала найти пенсионерку в лесу Богородского округа. Пожилая женщина разминулась с родственниками.

«Мы шли по лесу, выкрикивая ее имя. Бабушка не откликалась, — вспоминает девушка. — Потом, когда мы уже возвращались в штаб, услышали по рации: „Найдена, жива!“ Я очень устала, но после этих слов чуть не расплакалась от радости».

Как четырехлетняя Лиза заблудилась с тетей в лесу

Организаторами «ЛизаАлерт» выступили добровольцы, которые участвовали в поиске пропавших детей почти 20 лет назад. В 2009 году на форуме владельцев автомобилей московский предприниматель Григорий Сергеев увидел пост о том, что рядом с подмосковным городом Черноголовкой пропали четырехлетний Саша и его мать. Он отправился вместе с друзьями на поиски семьи.

«Приехали рано утром. Добровольцы выстроились в шеренгу, но кто-то завяз в болоте или не смог идти из-за кустов. Тем, кто оторвался от основной цепочки, удалось найти маму, а затем и мальчика», — сказал он NEWS.ru.

В сентябре 2010 года в Орехово-Зуево пропала четырехлетняя Лиза. Она отправилась в лес вместе с 39-летней тетей, инвалидом второй группы с психическим заболеванием. Позже родственники девочки рассказывали, что женщина вела себя вполне адекватно.

Работа оперативного штаба во время летних лесных учений волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на территории Шатурского городского округа Московской области Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пять дней их практически никто не искал. После того как друг семьи расклеил по городу объявления, информация о пропавших попала в интернет. На призыв о помощи откликнулись около трехсот добровольцев. На восьмой день после исчезновения тело тети было обнаружено всего в двух километрах от дома. На девятый нашли погибшую Лизу. Девочка и ее родственница умерли от переохлаждения. Тело Лизы лежало в кустах, а рядом была ее собака, которая до последнего момента пыталась согреть хозяйку своим теплом. Ребенок умер за день до того, как его нашли волонтеры.

По словам Сергеева, убийственным оказался тот факт, что все это время пропавшие находились рядом с городом. Их не могли найти из-за отсутствия системы поиска. Спустя 20 дней — 15 октября 2010 года — отряд «ЛизаАлерт» появился на свет. Его назвали в честь девочки, не получившей своевременную помощь. Alert переводится с английского как «сигнал тревоги».

Почему нельзя покупать билет на поезд бабушке с деменцией

Теперь существует целая методика поиска человека, объясняет NEWS.ru координатор «ЛизаАлерт» Ольга Ключенкова (позывной Весна). При этом в лесу искать людей проще, чем в городе, замечает она. Самый простой, очевидный и действенный вид поиска — так называемая работа на отклик, когда потерявшегося ищут с помощью крика.

«Мы идем по лесной тропинке, где, предположительно, пропал человек, останавливаемся и кричим в три стороны. Затем ждем 40 секунд, повторяем снова. Использовать мегафон при этом нельзя: если в него кричать, то можно не услышать ответ, — говорит Весна. — Буквально неделю назад в Богородском округе таким образом мы нашли мужчину Вову».

Ольга Ключенкова (позывной Весна) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По профессии Весна — экономист. Хрупкая светловолосая девушка участвовала в поисках тысячи человек, большинство закончились удачно. Чаще всего пропадали пенсионеры, говорит она.

«Приведу пример: бабушка всю жизнь жила во Владимире, а ее родственники — в Москве. Затем у женщины развивается деменция, и семья забирает ее к себе. Пенсионерка считает, что ей 50 лет, и решает вернуться в родной город», — объясняет Весна.

После этого бабушка уходит из дома, подходит ко всем прохожим на улице и спрашивает, как ей добраться до дома. Непременно находятся те, кто может оплатить ей билет, после чего она пропадает, отмечает Весна.

По словам волонтера, поиски детей — самые запоминающиеся. В этих случаях нужно работать очень быстро. Большинство детей уходят из дома из-за ссор с родителями или сверстниками.

По словам Весны, однажды в Истре после конфликта мальчик сбежал из дома. Он увидел, что его сразу стали искать, и прятался от отряда за стенами домов. Когда стемнело, ребенок вышел к людям.

«Как-то в Зеленограде мальчик сбежал из дома, стал кататься на автобусе и уснул. Его родители обратились в наш отряд, мы разослали ориентировку. Водитель увидел ее в интернете и сразу же нам позвонил. Ребенок даже не проснулся, пока мы переносили его в машину, чтобы довезти до дома родителей», — говорит Весна.

«Спасенный Кузьмич пел песню про котика»

Далеко не всегда потерявшиеся, если их находят в лесу, могут идти. Среди них бывают немые, глухие и те, кто сильно устал и не способен двигаться, объясняет NEWS.ru координатор поисковиков Валентина Наумова (позывной Наумова). Она работает репетитором школьников начальных классов. Женщина участвовала в трехстах с лишним поисковых операциях. В отряде Валентина занимается эвакуацией найденных людей.

Участники отрабатывают транспортировку пострадавшего человека во время летних лесных учений волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на территории Шатурского городского округа Московской области Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Если человека обнаружили в лесу, то не реже одного раза в минуту нужно проверять его сознание. Прежде всего следует спросить, как он себя чувствует. Однажды в лесу мы нашли дедушку, лежащего на животе с широко открытыми глазами, но находящегося в отключке», — объясняет она.

В отряде «ЛизаАлерт» состоит вся семья Валентины — ее муж и младшая сестра. Самым запоминающимся для них был поиск 1 сентября 2023 года, когда в Сети появилось сообщение, что в районе Павловского Посада пропал 87-летний дедушка.

«Недолго думая мы выехали на место. Нашли потерявшегося довольно быстро. Он замерз, не мог идти, но откликнулся на крик „Кузьмич!“ Пока мы упаковывали его в плед и эвакуировали из леса, он пел нам про серенького котика», — вспоминает она.

Нужно как можно быстрее защитить человека от воздействия холода, в том числе от контакта с землей. Это критически важно, так как переохлаждение — одно из самых частых и опасных состояний, от сезона это не зависит. До того как Кузьмича передали врачам скорой помощи, он рассказал, что каждый день ходил гулять одним и тем же маршрутом и всегда возвращался домой через мост. Но на днях его демонтировали, поэтому мужчина заплутал.

«Он также рассказал, что у него сегодня день рождения, и поблагодарил нас за то, что мы помогли ему вернуться к родным. Мне показалось, что это была очень добрая и семейная история. Сейчас у дедушки все хорошо», — отметила волонтер.

Участники отрабатывают транспортировку пострадавшего человека во время летних лесных учений волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на территории Шатурского городского округа Московской области Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Достали мужчину из болота и сделали волонтером

Многие спасенные люди впоследствии благодарят поисковиков, отмечают волонтеры.

«Со многими мы остаемся на связи. Они благодарят, ставят лайки в соцсетях и поздравляют со всеми праздниками в мессенджерах», — говорит NEWS.ru один из членов «ЛизаАлерт».

После успешных поисков некоторые спасенные решают вступить в отряд.

«Как-то в парке города Лосино-Петровского потерялся мужчина, который случайно завяз в болоте. Мы вовремя обнаружили его, помогли выбраться. Теперь он участвует в поисках», — говорит другой волонтер.

«Во Владимирской области дедушка поехал за грибами и пропал. Мы искали его восемь дней! В результате старичок был найден, жив, успешно эвакуирован, — отмечает поисковик. — Теперь его племянницы стали активными добровольцами „ЛизаАлерт“».

Сколько людей пропадает каждый год

Количество обращений в отряд «ЛизаАлерт» растет. В 2025-м по всей стране зарегистрировали более 50 тысяч заявок. Ежегодно в разных регионах в поисках участвуют порядка 40 тысяч человек. Как правило, люди пропадают из-за когнитивных нарушений и проблем со здоровьем.

«Мы берем в работу не все заявки. Некоторые отсеиваются на этапе сбора информации. В основном это происходит, когда родители делят ребенка и пытаются нанести ущерб другой стороне, — объясняет Сергеев. — Мы не ищем людей, если речь идет не о спасении жизни, а кто-то, например, хочет выбить долг».

Председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев во время летних лесных учений волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на территории Шатурского городского округа Московской области Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Отряд не занимается давними поисками. Если пропавшего начали разыскивать в первый день, то вероятность его обнаружения достигает 95%. Если заявка получена на вторые или третьи сутки, то она падает до 50%. Волонтеры «ЛизаАлерт» не ищут без вести пропавших и погибших солдат Великой Отечественной и других войн, а также не занимаются поиском животных.

Поиск человека в городе нужно начинать срочно, по горячим следам. Один из эффективных видов работы — опрос свидетелей, видели ли они пропавшего. Главная сложность состоит в том, что через несколько дней они могут забыть об этом, а записи камер видеонаблюдения — заслоиться более поздними.

В июне начинается лесной сезон. Традиционно он открывается с приходом тепла, когда начинаются пикники, походы в лес для прогулок и сбора дикоросов. Сезон заканчивается, когда ляжет снег, объясняет председатель отряда.

«Те, кому удается найти пропавшего, находятся в эйфории. Они знают, что, если бы не приехали, скорее всего, человек умер бы в лесу. Они совершают магию», — говорит он.

Как обратиться в «ЛизаАлерт»

В отряд можно обратиться, позвонив по номеру круглосуточной горячей линии: 8-800-700-54-52. Операторы примут заявку на поиск, уточнят детали и помогут начать работу. Недавно у отряда появился короткий номер — 022.

До начала поисков «ЛизаАлерт» работает во взаимодействии с полицией. Важное условие — наличие заявления в ОВД от родственников, коллег или друзей пропавшего. Без него отряд оставляет за собой право отказать в поиске.

«Мы рекомендуем подавать заявление в ОВД сразу после того, как пропал человека, а не через несколько дней. Миф о том, что нужно подождать три дня, — опасное заблуждение, из-за которого можно потерять критически важное время», — сообщили NEWS.ru в «ЛизаАлерт».

Работа оперативного штаба во время летних лесных учений волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» на территории Шатурского городского округа Московской области Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Это относится ко всем случаям пропажи человека. Заявление можно подавать через пять — десять минут после исчезновения, заявили в отряде.

«Если человек не отвечает, не вернулся к назначенному времени или по какой-то причине вы считаете, что что-то с ним не так, важно не терять время и обратиться в полицию, а также в „ЛизаАлерт“, — сообщили в поисково-спасательном отряде. — Если по итогу выяснится, что у пропавшего сломался телефон, он где-то задержался или что-то еще, ничего страшного, мы просто закроем заявку и порадуемся вместе с вами. Лучше перестраховаться, чем упустить время».

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