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20 июня 2026 в 23:56

«Да, раскаиваюсь»: подозреваемый в убийстве в Краснодаре сделал заявление

Следком: подозреваемый в убийстве в ТЦ Краснодара признал вину и раскаялся

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Молодой человек, совершивший нападение с ножом на посетителей краснодарского торгового центра, признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном, сообщила пресс-служба регионального Следкома. В Краснодаре продолжается расследование обстоятельств инцидента, в ходе которого подозреваемого задержал следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СКР по региону.

Да, признаю, раскаиваюсь, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

19-летний подозреваемый фигурирует по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности и покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. Инцидент произошел 20 июня 2026 года в торговом центре на улице Западного Обхода города Краснодара. Фигурант напал на посетителей, применив нож, в результате чего скончалась 41-летняя женщина, а другие люди получили ножевые ранения.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные мероприятия. Устанавливаются мотивы преступления, назначены комплексные судебные экспертизы, включая судебно-медицинскую, судебно-психиатрическую и экспертизу холодного оружия. Для ведения расследования уголовного дела сформирована следственная группа из опытных следователей и криминалистов регионального следственного управления.

Ранее юрист Вадим Багатурия заявил, что напавшему грозит до 20 лет лишения свободы. По его словам, такой срок возможен в случае, если следствие установит попытку нападения на двух или более людей.

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