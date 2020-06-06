Ёмкости для сбора топлива завезли в Норильск

https://static.news.ru/photo/cecc85be-a7b9-11ea-bef5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что на место аварии под Норильском завезены специальные ёмкости. По его словам, они рассчитаны на хранение 8 тыс. кубометров жидкости и этого хватит для работ по ликвидации разлива нефтепродуктов на неделю.

Чуприян отметил, что активная фаза операции продлится около двух недель, сообщает ТАСС.

Безусловно, после того как основная группировка отсюда убудет, работы будут продолжаться. Это будет точечное извлечение нефтепродуктов с небольших площадей. Работа непростая, хотя технология известна, — пояснил замглавы МЧС.

Он добавил, что из-за болотистой местности ёмкости с места ЧП можно будет вывезти после наступления морозов по зимнику. Разлив нефтепродуктов на реках локализован. Также к настоящему времени на месте аварии заменён грунт, а территория обработана специальными сорбентами, уточнил Чуприян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МЧС Николай Зиничев назвал причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива проседание свай фундамента.

Расчёт ущерба от разлива дизтоплива в Норильске будет зависеть от того, сколько нефтепродуктов удастся собрать после аварии. Далее подсчёт будет вестись по специальной методике Минприроды. Считаются объёмы, речь о конкретной сумме пока не идёт, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Дочернее предприятие «Норникеля» в 2016 году объявило аварийный пятый резервуар ТЭЦ-3 находящимся на ремонте, что исключило объект из списка проверяемых Ростехнадзором. В ведомстве отметили, что Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК) сообщала о продолжающемся ремонте резервуара во всех годовых отчётах о производственном контроле.

Президент Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки доработать природоохранное законодательство России, чтобы избежать техногенных катастроф, подобных норильской.