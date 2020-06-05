Путин поручил ужесточить природоохранные нормы после ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/fc8efb58-a723-11ea-901b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

Президент Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки доработать природоохранное законодательство России, чтобы избежать техногенных катастроф как в Норильске.

Прошу правительство завершить работу по внесению в природоохранное законодательство изменений, которые позволят избежать подобных ситуаций в будущем. <...> Сделать это необходимо до конца текущей парламентской сессии, — заявил Путин.

По мнению главы государства, причиной катастрофы стало использование старого резервуара, который давно следовало заменить, чтобы «не было бы ни экологического, ни материального ущерба».

Глава «Норильского никеля» Владимир Потанин пообещал, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий разлива топлива.

Как писал NEWS.ru, 29 мая из резервуара норильской ТЭЦ-3 вылилось около 20-22 тысяч тонн нефтепродуктов. Топливо отравило почву и загрязнило реки, по оценке экологов, на годы сделав их непригодными для планктона и рыбы. К утру 5 июня сотрудники МЧС сумели локализовать распространение нефтепродуктов.

Экологическая катастрофа в Норильске объявлена чрезвычайной ситуацией федерального уровня. СК возбудил дело о халатности против начальника цеха ТЭЦ, прокуратура расследует другие обстоятельства ЧП.