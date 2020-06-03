Глава МЧС назвал причину разлива дизтопива в Норильске

https://static.news.ru/photo/18453f72-a5a0-11ea-b4f8-fa163e074e61_660.jpg Евгений Зиничев Фото: mchs.gov.ru

Разгерметизация резервуара, приведшая к разливу дизельного топлива в Норильске, произошла из-за проседания свай фундамента. Об этом завил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным.

29 мая, по предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара. В результате произошёл разлив топлива с последующим возгоранием, — цитирует министра РИА Новости.

Зиничев добавил, что информация об аварии поступила в его ведомство только спустя два дня — 31 мая.

В «Норникеле», в свою очередь, отметили, что смещение опор могло произойти по причине потепления в условиях вечной мерзлоты.

Как ранее писал NEWS.ru, в результате аварии разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Часть их попала в местные водоёмы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.