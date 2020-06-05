Технадзор: аварийный резервуар норильской ТЭЦ с 2016-го числился на ремонте

https://static.news.ru/photo/b75dced2-a756-11ea-bb66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Дочернее предприятие «Норильского никеля» в 2016 году объявило аварийный пятый резервуар ТЭЦ-3 находящимся на ремонте, что исключило объект из списка проверяемых Ростехнадзором.

По решению администрации предприятия резервуар был выведен в ремонт, что исключило возможность проведения в отношении него проверочных мероприятий, — цитирует ТАСС заявление Ростехнадзора.

В ведомстве отметили, что Норильская топливно-энергетическая компания (НТЭК) сообщала о продолжающемся ремонте резервуара во всех годовых отчётах о производственном контроле.

Как писал NEWS.ru, утечка нефтепродуктов из резервуара произошла 29 мая. На четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Организация Greenpeace назвала утечку 20–22 тысяч тонн топлива одной из крупнейших катастроф в истории Арктики.

«Норникель» признал ответственность за случившееся и пообещал полностью компенсировать экологический ущерб. Выяснилось, что НТЭК ещё четыре месяца назад объявила тендер на укрепление площадки под построенным на вечной мерзлоте резервуаром.