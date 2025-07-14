Мать 11 детей утонула, спасая дочь: где отец, что будет дальше с семьей

Мать 11 детей утонула, спасая дочь: где отец, что будет дальше с семьей

В Мордовии произошел трагический несчастный случай: многодетная мать погибла, спасая свою 13-летнюю тонущую дочь. На помощь девочке бросилась и ее 17-летняя сестра, она тоже не выжила. Что произошло, почему девочка внезапно начала тонуть, поможет ли теперь кто-то безутешному вдовцу, который остался с 10 детьми на руках, что известно о семье Юдинцевых — в материале NEWS.ru.

Как утонула многодетная мать в Мордовии

Многодетная семья Юдинцевых решила провести выходные на природе. В полном составе — Наталья, Тимофей и их 11 детей — они поехали отдыхать на реку Мокшу в Ковылкинском районе Мордовии. Пока отец семейства выгружал вещи и ставил палатки, Наталья с четырьмя дочерьми отправились купаться.

Место было довольно мелкое — по колено, на глубину никто не заходил. По словам друга семьи Дениса Самарина, в какой-то момент 13-летняя Алиса пошла по воде и вдруг провалилась с головой. Лишь успела закричать: «Я тону!»

Наталья, не раздумывая, бросилась спасать дочь. На помощь сестре поспешила и 17-летняя Настя — старший ребенок в семье Юдинцевых. Вместе им удалось вытащить Алису из воды, но Наталья сама угодила в бурный поток и начала тонуть. Выбраться ей так и не удалось. Наталья, как и ее старшая дочь, погибли.

«12 июля в 18 часов 54 минуты по системе „112“ от очевидца поступила информация о том, что в реке Мокше утонули мама с дочкой. В ходе поисковых работ из водоема были извлечены женщина 1987 года рождения и девушка 2007 года рождения», — сообщили в МЧС Республики Мордовия.

Самарин также утверждает, что спасать Алису бросилась еще одна дочь — Оля, но ее отнесло течением к противоположному берегу, там ее вытащила сестра. Официального подтверждения этой информации нет.

Фото: t.me/mchs_13*

Как отреагировали власти на гибель многодетной матери

О гибели 37-летней Натальи и ее старшей дочери Анастасии сообщил глава Мордовии Артем Здунов. Он написал в своем Telegram-канале, что у женщины остались 10 детей, младшему из которых всего пять месяцев.

«Невообразимое горе для всей семьи, где младшему ребенку нет и года. 10 детей остались без мамы, без старшей сестры. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — заявил Здунов.

Он подчеркнул, что правительство республики возьмет эту ситуацию на особый контроль, а многодетную семью Юдинцевых пообещал обеспечить заботой и опекой. В местном управлении СК РФ начали процессуальную проверку.

«Как установлено, погибшие находились в необорудованном для купания месте. Их тела извлечены из воды водолазами в ходе поисковых мероприятий», — сообщили в ведомстве.

Следователи СК в рамках проверки продолжают выяснять все обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о многодетной семье Юдинцевых

Наталья родилась 4 ноября 1987 года. Она вышла замуж за Тимофея в 2005 году, вскоре на свет появился их первенец, а потом и другие дети. Юдинцевы тогда жили в поселке Краснопавловка Лозовского района Харьковской области, куда родители мужчины перебрались в советское время.

Тимофей и Наталья очень любили свой поселок, но большинство родных жили на территории России, хотелось быть ближе к родственникам. В 2015-м они перебрались в Мордовию по программе «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом». Глава семьи сразу нашел в Саранске работу по специальности — он инженер-электронщик. Наталья занималась домом и детьми.

Помимо учебы в школе у всех детей есть дополнительные занятия: шахматы, программирование, резьба по дереву, коньки, лыжи, плавание — увлечений в семье много, но одно из главных — музыка. Пятеро детей выбрали своим инструментом скрипку, одна из дочек предпочла фортепиано.

Судя по информации на личной странице Натальи в соцсетях, женщина действительно очень любила своих детей и гордилась ими. Помимо их фотографий, Наталья опубликовала диплом Международного конкурса талантов — ее дочь Дарья стала лауреатом I степени в номинации «Инструментальное исполнительство».

Наталья много времени посвящала семье и искала советы по хозяйству и воспитанию детей в интернете. Она подписана на множество пабликов с рецептами, лайфхаками для дома и дачи, советами по сохранению здоровья. Также Наталья любила классическую музыку и поэзию и, если было время, с удовольствием посещала творческие вечера.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2023 году, в Международный день семьи, указом президента РФ семья Юдинцевых была награждена орденом «Родительская слава».

О погибшей Насте мало что известно. Она училась в Саранском музыкальном училище имени Л. П. Кирюкова по классу скрипки. Девушка рассказывала, что счастлива родиться в большой семье и что она привыкла заботиться о младших братьях и сестрах. Настя не дожила чуть больше месяца до своего совершеннолетия: 15 августа ей исполнилось бы 18 лет.

Кого винят в гибели многодетной матери и ее дочки

После публикации сообщения о гибели Натальи и ее дочери в соцсетях россияне пишут слова соболезнования семье.

«Трагедия ужасная, горе глубокое, но смерть героическая. Вот это мать-героиня!» — написала Виктория Гаврилова.

Но многие пользователи задаются вопросом, где в момент трагедии был отец и почему он ничего не предпринял. Многие винят его в том, что Наталья и Настя погибли. Однако местная жительница рассказала, что речка Мокша действительно очень коварная: она мелкая, но на дне есть воронки по 8–10 метров глубиной.

«В них проваливаешься как в бездну. Причем местами речка мелкая, кажется, что пешком можно перейти. Сама в детстве чуть в такой не утонула. Есть момент внезапности и паники. Если со всей силы не вырваться, не поймать течение, не уйти от воронки, то все. И взрослые мужчины тонут. Тем более что много сил тратится, чтобы всплыть вертикально, а потом, чтобы уйти рывком в сторону от воронки, сил уже не остается. Кто не сталкивался с этим — не объяснить, что это», — написала она.

Пользователь Александр негодует — как можно было купаться с детьми в непроверенном месте.

«Как можно было отпустить детей, лично не убедившись, какое там дно, нет ли коряг, какое течение, температура воды», — написал он.

Также пользователи предполагают, что семья Юдинцевых — баптисты и что религиозная община будет помогать вдовцу с детьми и хозяйством. Также в соцсетях отмечают, что в многодетных семьях часто старшие дети очень ответственные и не по годам взрослые. Они также смогут взять на себя часть обязанностей.

Елена пожалела 13-летнюю Алису. По ее мнению, у всех членов семьи случилось горе, однако именно ее будут винить в смерти матери и старшей сестры.

«Младшей на всю жизнь жить с чувством вины и мыслью: „Лучше бы я утонула, а не они“. Трагедия», — написала Елена.

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