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05 августа 2025 в 12:43

В Кремле отреагировали на угрозы США в сторону Индии

Песков: Россия не считает законными угрозы США в отношении Индии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия фиксирует угрозы США, направленные в сторону Индии, но не считает их законными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, суверенные страны должны самостоятельно выбирать торговых партнеров, передает ТАСС.

Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами. Попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией. Мы не считаем такие заявления законными, — отметил Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил значительно повысить торговые пошлины против Индии, поскольку она продолжает импортировать российскую нефть. Глава Белого дома добавил, что после этого Нью-Дели перепродает «черное золото» с большими наценками.

Позже МИД Индии ответил, что угрозы руководства США за импорт российской нефти являются неоправданными и неразумными. В министерстве подчеркнули, что импорт энергоносителей из России в Индию имеет решающее значение для обеспечения доступных и предсказуемых цен на топливо для индийских потребителей. При этом дипломаты назвали показательным то, что страны, критикующие Индию, сами занимаются торговлей с Россией.

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