Бастрыкин подключился к делу девочки, подозреваемой в убийстве брата Бастрыкин запросил доклад о деле девочки из Татарстана, подозреваемой в убийстве

Главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела, где 11-летнюю девочку подозревают в убийстве брата и нападении на бабушку и сестру. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, доклад предоставит и. о. руководителя СУ СК РФ по Республике Татарстан Руслан Султанов.

По предварительным данным, в Мензелинске 11-летняя девочка напала с кухонным ножом на членов семьи из-за замечания об онлайн-игре. Мальчик погиб, бабушка находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц.

Ранее сообщалось, что трагедия произошла около трех часов ночи. Замечание и просьбу лечь спать озвучил старший брат, спасти его не удалось. Семья приехала из Узбекистана в Россию год назад. Мать в момент нападения находилась на работе, отец трудится в другом регионе.

До этого в Москве на улице Обручева 18-летний юноша устроил расправу над собственной семьей: он напал с ножом на мать, отца и сестру. Вскоре после этого тело молодого человека обнаружили под окнами жилого дома.