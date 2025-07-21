Раскрыта ответственность родителей за купание детей без присмотра Адвокат Мусаева: родителей могут оштрафовать за бесконтрольное купание детей

Если родители оставили ребенка купаться одного, им грозят серьезные штрафы, а в трагичных случаях — уголовная ответственность. Адвокат Эльмира Мусаева предупредила «Газету.Ru» о последствиях бесконтрольного купания детей.

По статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащий присмотр при купании родителям могут вынести предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей. Систематическое оставление ребенка без надзора у воды ужесточает санкции и может привлечь внимание комиссии по делам несовершеннолетних. Органы опеки вправе инициировать проверку, особенно если инцидент произошел в необорудованном месте — это расценивается как пренебрежение детской безопасностью.

Если в результате такого безнадзорного купания ребенок получает травмы или, хуже того, все заканчивается летальным исходом, наступает уголовная ответственность. В зависимости от обстоятельств может применяться причинение смерти по неосторожности, — добавила эксперт.

По данным Мусаевой, если родитель проявил преступную небрежность, оставив малолетнего у воды одного, и это привело к гибели, наказание может составлять до двух лет лишения свободы. Также уголовная ответственность есть за оставление ребенка в опасности.

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