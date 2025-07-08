В России могут дополнительно поддержать многодетные семьи Депутат Милонов призвал увеличить отпуск для всех многодетных семей

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Татар-информ» предложил увеличить отпуск для всех многодетных семей. Согласно его идее, на количество дней отдыха будет влиять количество детей у взрослых.

Я думаю, что многодетным семьям лучше предоставлять увеличенный отпуск. Такая гибкая шкала: чем больше детей, тем больше отпуск. И, возможно, эту ситуацию компенсировать для работодателя, — призвал Милонов.

Он также добавил, что предложение просто сократить рабочий день для многодетных родителей может иметь негативные последствия. Если работодателей обяжут предоставлять таким сотрудникам гибкий график, это может снизить их шансы на трудоустройство.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что обладательницы звания «Мать-героиня» могут получать ежемесячные выплаты до 72 тысяч рублей с 2025 года. По его словам, новый законопроект предусматривает расширение льгот и дает возможность каждой семье выбрать оптимальную форму поддержки.