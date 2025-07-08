Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 10:10

В России могут дополнительно поддержать многодетные семьи

Депутат Милонов призвал увеличить отпуск для всех многодетных семей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Татар-информ» предложил увеличить отпуск для всех многодетных семей. Согласно его идее, на количество дней отдыха будет влиять количество детей у взрослых.

Я думаю, что многодетным семьям лучше предоставлять увеличенный отпуск. Такая гибкая шкала: чем больше детей, тем больше отпуск. И, возможно, эту ситуацию компенсировать для работодателя, — призвал Милонов.

Он также добавил, что предложение просто сократить рабочий день для многодетных родителей может иметь негативные последствия. Если работодателей обяжут предоставлять таким сотрудникам гибкий график, это может снизить их шансы на трудоустройство.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что обладательницы звания «Мать-героиня» могут получать ежемесячные выплаты до 72 тысяч рублей с 2025 года. По его словам, новый законопроект предусматривает расширение льгот и дает возможность каждой семье выбрать оптимальную форму поддержки.

многодетные
семьи
депутаты
отпуска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, в каком случае украинскую экономику ждет коллапс
«Зеленского» обнаружили на отдыхе у итальянского бара
В МИД России оценили «фантазии» ЕС по части санкций
Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления водой
Очевидец раскрыл детали происшествия с самолетом в Казани
«Светлая память»: Орбакайте сообщила о смерти близкого друга
В МГУ объяснили, зачем Трампу нужен союз с Россией
Назван размер семейной налоговой выплаты на 2026 год
Политолог предсказал борьбу Израиля и Украины за американское оружие
«Готовиться к худшему»: в МИД России жестко отреагировали на планы Запада
В Сети появились кадры драки в парламенте Армении
Российскому музыканту пригрозили снайперами на крыше
Стоматолог назвала причины комы ребенка после наркоза в Подмосковье
У летевшего в Москву российского самолета произошла течь топлива
«Ни рубля не вложили»: в АТА резко ответили Абхазии на критику туристов РФ
Королевская семья Британии: новости, террористы охотятся на Гарри и Меган
«Будут прятаться»: раскрыта судьба ТЦК на Украине после российских атак
«Земля горит под ногами»: в Японии высмеяли мольбы Зеленского к США
Бизнесмен из ХМАО незаконно наловил несколько тонн рыбы
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.