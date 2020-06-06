Росприроднадзор рассчитает ущерб в Норильске после полного сбора топлива

https://static.news.ru/photo/8208d0cc-a76c-11ea-8c2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Расчёт ущерба от разлива дизтоплива в Норильске будет зависеть от того, сколько нефтепродуктов удастся собрать после аварии. Далее подсчёт будет вестись по специальной методике Минприроды.

Считаются объёмы, речь о конкретной сумме пока не идёт, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала «Россия 24». До этого глава надзорного ведомства предполагала, что ущерб составит «миллиарды рублей».

Завершится проверка 26 июня. Сбор нефтепродуктов производится с водной акватории и загрязнённого грунта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 29 мая в Норильске на ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с дизтопливом. По предварительным данным, разлилось порядка 20 тыс. тонн нефтепродуктов на площади 350 кв. м.

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия. Выяснилось, что топливо попало в водоёмы, в частности в реку Далдыкан. Прокуратура Красноярского края также организовала проверку по данному факту.

Общая площадь загрязнения нефтепродуктами составила 180 тыс. кв. м. По сообщению главы Роспотребнадзора Светланы Радионовой, предельно допустимая концентрация веществ на водных объектах превышена в десятки тысяч раз. В грунт попали 6 тыс. тонн дизтоплива, в воду — 15 тыс. тонн.

Владимир Путин 3 июня ввёл в регионе режим ЧС. Глава государства отчитал власти края, города и руководство ТЭЦ за несвоевременное сообщение о случившемся.

По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела. Задержан, а позднее арестован начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин. От дачи показаний он отказался.