Прокуратура уточнила площадь загрязнения в Норильске

Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. м. Это территория от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где пятно сдерживается поясами из заградительных бонов.
Данные
По материалам прокурорских проверок заведены три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод. МЧС при этом сообщило о запоздавшем звонке о чрезвычайном происшествии, что стало поводом для проверки работы местных чиновников.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правительственная комиссия по ЧС объявила разлив 20 тысяч тонн нефтепродуктов на норильской ТЭЦ-3 чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Режим ЧС введён на всей территории Красноярского края.
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