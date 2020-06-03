Прокуратура уточнила площадь загрязнения в Норильске

https://static.news.ru/photo/3caf697a-a616-11ea-a92c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. м. Это территория от промышленной площадки до участка реки Амбарная, где пятно сдерживается поясами из заградительных бонов.

Данные опубликованы прокуратурой Красноярского края. Из резервуара на ТЭЦ-3 вылилось порядка 20 тыс. тонн дизтоплива. В результате происшествия пострадавших нет.

По материалам прокурорских проверок заведены три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод. МЧС при этом сообщило о запоздавшем звонке о чрезвычайном происшествии, что стало поводом для проверки работы местных чиновников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительственная комиссия по ЧС объявила разлив 20 тысяч тонн нефтепродуктов на норильской ТЭЦ-3 чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Режим ЧС введён на всей территории Красноярского края.