СК возбудил дело после ЧП на ТЭЦ в Норильске

Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело после пожара и разлива топлива на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в Норильске.
Как
Ведомство направило в местное управление Росприроднадзора требование о неплановой проверке в отношении АО «НТЭК».
ЧП произошло 29 мая. Как писал NEWS.ru разгерметизировался один из резервуаров с горюче-смазочными материалами, которые вылились на технологическую дорогу. Разлилось порядка 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Возник пожар на площади 350 квадратных метров.
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