СК возбудил дело после ЧП на ТЭЦ в Норильске

https://static.news.ru/photo/5cdd2ffe-a3e9-11ea-a63e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело после пожара и разлива топлива на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» в Норильске.

Как говорится в сообщении ведомства, на месте происшествия были установлены достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ — загрязнение и иная порча земли опасными химическими веществами при их ненадлежащем хранении, повлекшее причинение вреда окружающей среде.

Ведомство направило в местное управление Росприроднадзора требование о неплановой проверке в отношении АО «НТЭК».

ЧП произошло 29 мая. Как писал NEWS.ru разгерметизировался один из резервуаров с горюче-смазочными материалами, которые вылились на технологическую дорогу. Разлилось порядка 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Возник пожар на площади 350 квадратных метров.