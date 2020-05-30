Нефтепродукты с места разлива на ТЭЦ в Норильске попали в водоёмы

Петербуржцев, которые перенесли коронавирус в среднетяжёлых и тяжёлых формах, отправляют на реабилитацию. Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.

Он напомнил, что коронавирус вызывает серьёзные повреждения органов дыхания. Переболевшим требуется полноценная реабилитация для восстановления дыхательной функции и лёгких, сообщает пресс-служба вице-губернатора. Не полностью восстановившиеся пациенты будут направляться на реабилитационное...