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Нефтепродукты с места разлива на ТЭЦ в Норильске попали в водоёмы

19:24, 30 мая 2020

Дизельное топливо с места разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске попало в водоёмы. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она отметила, что нарушение обнаружили Сотрудники Енисейского управления Росприроднадзора. По их словам, дизельное топливо разлилось за пределы промышленной площадки предприятия.

Топливо попало в ручей, а затем и в реку Далдыкан, — цитирует ТАСС Радионову.

Она отметила, что сотрудники ведомства продолжают обследование места аварии. Устанавливается масштаб нанесенного вреда почве и водоемам.

Как писал NEWS.ru, ранее в Норильске на территории ТЭЦ-3 произошёл пожар. Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По неустановленной причине разгерметизировался один из резервуаров с горюче-смазочными материалами, которые вылились на технологическую дорог.

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