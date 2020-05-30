Нефтепродукты с места разлива на ТЭЦ в Норильске попали в водоёмы

Дизельное топливо с места разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске попало в водоёмы. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Она отметила, что нарушение обнаружили Сотрудники Енисейского управления Росприроднадзора. По их словам, дизельное топливо разлилось за пределы промышленной площадки предприятия.
Топливо попало в ручей, а затем и в реку Далдыкан, — цитирует ТАСС Радионову.
Она отметила, что сотрудники ведомства продолжают обследование места аварии. Устанавливается масштаб нанесенного вреда почве и водоемам.
Как писал NEWS.ru, ранее в Норильске на территории ТЭЦ-3 произошёл пожар. Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. По неустановленной причине разгерметизировался один из резервуаров с горюче-смазочными материалами, которые вылились на технологическую дорог.