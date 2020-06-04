Начальника цеха ТЭЦ в Норильске арестовали на два месяца

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Суд арестовал начальника цеха ТЭЦ в Норильске. Вячеслава Старостина обвиняют в халатности из-за того, что о ЧС не было доложено своевременно.

Арестован на один месяц и 30 суток, до 31 июля, — сообщил ТАСС представитель Красноярского краевого суда

Утечка порядка 20 тысяч тонн дизтоплива в Норильске произошла 29 мая. Часть его попала в местные водоёмы. В Greenpeace ущерб водным объектам оценили в 6 млрд рублей. Разлив топлива был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод, порчи земли, а также халатности.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему Путин решил подключить к расследованию причин ЧП правоохранителей. По его словам, президент заметил расхождения в данных во время совещания, посвящённого ЧП. В частности, информация поступила от Министерства по чрезвычайным ситуациям. Она не соответствовала заявлениям, сделанным руководством компании, писал NEWS.ru.