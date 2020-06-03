Разлив топлива в Норильске стал ЧС федерального уровня

Правительственная комиссия по ЧС объявила разлив 20 тысяч тонн нефтепродуктов на норильской ТЭЦ-3 чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
Режим ЧС введён на всей территории Красноярского края,
Решение принято 3 июня во время оперативного заседания правительственной комиссии под председательством главы МЧС Евгения Зиничева, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, 29 мая на норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Тысячи тонн нефтепродуктов оказались под открытым небом, возник пожар.
Возбуждены уголовные дела по трём экологическим статьям, расследование ведут сотрудники центрального аппарата СК.
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