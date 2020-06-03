Разлив топлива в Норильске стал ЧС федерального уровня

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить в «чипизацию» для управления населением и опроверг слухи об установке в Чеченской Республике вышек 5G.

Жители республики в последнее время написали несколько сообщений в соцсетях о том, что в Чечню прибыла техника для установки вышек 5G. Кадыров в прямом эфире в Instagram заявил, что «никаких...