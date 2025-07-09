Танкер с сырой нефтью пришвартовался у нефтехранилища в порту

Венгрия придумала план, как получить российскую нефть из Одессы Bloomberg: венгерская MOL планирует поставки нефти по трубопроводу из Одессы

Крупнейшая нефтяная компания Венгрии MOL рассматривает альтернативы поставкам нефти по трубопроводу из-за давления ЕС на страну, сообщил Bloomberg со ссылкой на вице-президента MOL Сабольча Паля. Уточняется, что наиболее перспективным вариантом является восстановление нефтепровода из Одессы.

Согласно словам топ-менеджера, нефть будет доставляться танкерами в порт Одессы, а дальше транспортироваться в Броды — город возле украинско-польской границы. Там украинский нефтепровод соединяется с южным участком трубопровода «Дружба», что позволит эффективно использовать существующую инфраструктуру.

В мае стало известно, что восемь стран ОПЕК+, которые добровольно сокращают добычу нефти, договорились увеличить производство еще на 411 тысяч баррелей в сутки в июле. Такие данные соответствуют изначальному плану добычи, рассчитанному на три месяца.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти ради сохранения сделки. Он подчеркнул, что внутри организации возникало недовольство, так как другие страны наращивали объем добычи.