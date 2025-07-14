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14 июля 2025 в 15:02

МЧС подтвердило гибель людей от удара молнии на пляже под Тулой

МЧС подтвердило, что три человека погибли от удара молнии в Тульской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три человека, в том числе один ребенок, погибли от удара молнии в Тульской области, сообщили в региональном управлении МЧС. Еще три человека пострадали. По факту случившегося начата проверка.

По предварительной информации, в селе Бунырево молния ударила в людей. Пострадали шесть человек, из которых три погибли, в том числе один ребенок, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что молния ударила в толпу и убила трех человек, включая ребенка. Еще шесть человек пострадали. Трагедия произошла днем 14 июля на пляже в селе Бунырево (город Алексин), где отдыхали люди. Отмечается, что пострадавших осматривают медики.

В июне на пляже «Слобода» под Видным молния ударила в беседку, в которой находились люди. Пострадали восемь человек. По информации СМИ, сильнее всех пострадала 30-летняя женщина. Разряд прошел через ее грудь и руку. Рядом находились медики, которые немедленно оказали ей первую помощь. Женщина оставалась в сознании, но находилась в шоковом состоянии. Ее доставили в больницу с серьезными ожогами, где состояние пациентки стабилизировали.

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