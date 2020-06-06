Спасатели предупредили о перемещении пятна топлива в Норильске

https://static.news.ru/photo/d653a740-a7d2-11ea-bbc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/ТАСС

Пятно топлива на месте разлива нефтепродуктов в Норильске в ближайшее время сместится из-за изменения направления ветра. Об этом предупредили в пресс-службе Морспасслужбы.

Сейчас поднялся ветер, который дует в противоположную сторону, и есть угроза, что пятно будет растекаться в обратном направлении. Если такая угроза действительно есть, то будут выставлены новые боновые заграждения, — сообщил источник ТАСС.

Сейчас специалисты изучают местность и определяют, куда лучше поставить заграждения, чтобы не допустить увеличения разлива. Собеседник агентства пояснил, что разлившийся дизель собирают с помощью нефтесборных систем, а затем переливают в ёмкости на берегу.

29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность. 5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске.

Глава МЧС Николай Зиничев назвал причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива проседание свай фундамента. Между тем в Технадзоре отметили, что аварийный резервуар норильской ТЭЦ с 2016-го числился на ремонте, поэтому не проходил проверки ведомства.

«Норникель» признал ответственность за случившееся и пообещал полностью компенсировать экологический ущерб. Выяснилось, что НТЭК ещё четыре месяца назад объявила тендер на укрепление площадки под построенным на вечной мерзлоте резервуаром.

Ранее NEWS.ru сообщал, что предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в пробах воды, взятых из водоёмов Норильска, в которые попало топливо с ТЭЦ, превышена в 200 раз.