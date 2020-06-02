Руководство Росприроднадзора послали в Норильск в связи с разливом топлива

Руководство Росприроднадзора вылетит в Норильск, чтобы на месте оценить экологический ущерб от разлива топлива на ТЭЦ-3.
Такое поручение дала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко,
Как писал NEWS.ru, ЧП в Норильске произошло 29 мая. На ТЭЦ-3 разгерметизировался один из резервуаров с горюче-смазочными материалами, которые вылились на технологическую дорогу. Разлилось около 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Также в результате происшествия возник пожар на площади 350 кв. м. Прокуратура Красноярского края по факту инцидента возбудила уголовное дело.
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