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22 июня 2026 в 09:59

Садовод дал советы, как защитить будущий урожай смородины от грибков

Садовод Туманов: обработка фунгицидами защитит смородину от грибковых болезней

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Чтобы защитить смородину от мучнистой росы и других грибковых заболеваний, нужно обработать ее кусты фунгицидами, заявил 360.ru председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов. Он напомнил, что грибки отлично чувствуют себя в тепле и влажности и часто атакуют именно старые сорта растения.

Современные сорта практически все устойчивы к мучнистой росе, почти на 100%. Езжайте в любой питомник — там на выбор [предложат] несколько сортов именно устойчивых к мучнистой росе. [Для решения проблемы нужно] огромное количество фунгицидов. Можно просто начать, допустим, по весне профилактическую обработку бордоской смесью либо любым другим контактным фунгицидом, который по поверхности работает. После цветения обычно, если проблема стоит, обрабатывают системным фунгицидом, — посоветовал Туманов.

Эксперт добавил, что хороший урожай смородины практически нельзя получить без подкормки. Он порекомендовал новичкам использовать водорастворимое удобрение, а опытным садоводам — комплексное. В подкормке обязательно должны быть три макроэлемента: азот, фосфор и калий.

Ранее садовод Александр Сидельников заявил, что в июне чеснок на грядках следует обработать, при этом уже после обламывания стрелки растение лучше не подкармливать. Он напомнил, что в первый месяц лета нужно позаботиться не только об этой культуре, но и об огурцах, тыкве и перце. У последних трех, в частности, нужно удалить первые завязи.

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