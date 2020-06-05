СМИ: «дочка» «Норникеля» планировала ремонт за четыре месяца до аварии

https://static.news.ru/photo/b8dadad6-a736-11ea-ae42-fa163e074e61_660.jpg Фото: ОАО

«Дочка» «Норникеля» компания «НТЭК», объявила в декабре 2019 года конкурс на ремонт сооружений ТЭЦ-3, где в конце мая 2020 года произошла крупная утечка дизельного топлива. Помимо работ в главном корпусе станции, подрядчик должен был укрепить фундамент резервуаров для горючего.

Контракт заключили в феврале 2020-го, но документ вступил в силу только 1 июня. Победителем торгов стало предприятие «Северстрой», пишет Daily Storm со ссылкой на официальный портал госзакупок.

Портал связался с Александром Беловым — гендиректором и владельцем компании. Однако руководитель не стал комментировать ситуацию. Предприятие в 2015-2018 годах ремонтировало коммуникации на различных ТЭЦ. Сумма контрактов составила около 300 млн рублей.

ЧП произошло 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара из него вытекло около 20 тысяч тонн горючего, часть которого попала в местные водоёмы. Площадь загрязнения составила 180 тысяч кв. метров. На территории Красноярского края введён режим ЧС. Разлив топлива был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Глава МЧС Николай Зиничев заявил, что причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива стало проседание свай фундамента, и подчеркнул, что МЧС нашло решение по способам ликвидации утечки. Однако министр не уточнил, о каком конкретно решении идёт речь.

5 июня МЧС 5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива. На месте аварии было собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов.

По факту аварии был возбуждён ряд уголовных дел по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод и порчи земли (ст. 246, 250, 254 УК РФ). В итоге они были объединены в одно производство и переданы в центральный аппарат СКР. Позднее ведомство возбудило ещё одно дело — по статье о халатности.

Ранее NEWS.ru писал, что глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧП в Норильске и не потратит при этом «ни рубля бюджетных средств». Общая стоимость затрат на эти мероприятия составит около 10 млрд рублей. Об этом Потанин заявил во время совещания, которое собрал президент РФ Владимир Путин.