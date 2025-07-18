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18 июля 2025 в 16:29

Водитель иномарки сбил 17-летнюю девушку под Рязанью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Рязанской области 39-летний водитель за рулем иномарки сбил 17-летнюю девушку, пишет «МК в Рязани». Авария произошла в деревне Семено-Никольское в Спасском районе.

Несовершеннолетняя передвигалась по дороге на велосипеде. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Парковая.

Девушке оказали медицинскую помощь. Все обстоятельства происшествия устанавливают.

Ранее на пешеходном переходе на Ленинском проспекте в Москве автомобиль марки Nissan переехал мужчину. Отмечается, что пострадавший, предположительно, упал в обморок из-за жары.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 50-летний водитель иномарки сбил трехлетнего мальчика. Авария произошла на проспекте Наставников.

До этого в Энгельсе сотрудник полиции за рулем автомобиля Chevrolet сбил 10-летнего мальчика. ДТП с участием ребенка произошло на улице Пушкина.

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