Насиловали впятером четыре часа: мигранты все чаще нападают на россиянок

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На днях стало известно о шокирующем случае на северо-западе Москвы: двое мигрантов изнасиловали женщину, перед этим избив ее молодого человека. Потерпевшей пришлось изображать удовольствие, чтобы ее не убили. Это не первый подобный случай в РФ за последние пару месяцев — новости об уроженцах ближнего зарубежья, домогающихся россиянок, появляются едва ли не каждую неделю. О самых громких из них — в материале NEWS.ru.

Изобразила удовольствие, чтобы спастись

2 июля издание «Регнум» со ссылкой на собственной источник рассказало историю 31-летней москвички, которой во время изнасилования пришлось изобразить удовольствие, чтобы выжить. Инцидент произошел в ночь на 20 июня в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе столицы.

Женщина вместе со своим молодым человеком отдыхала на лавочке в парке. В какой-то момент к ним подошли двое мужчин восточной внешности и стали «неприлично себя вести». Пара пересела на другую лавочку, но мигранты последовали за ней.

Возлюбленный потерпевшей попытался поговорить с незнакомцами, однако те в итоге его избили. Женщина спряталась в кустах, но мужчины ее нашли и стали насиловать, угрожая ножом. Боясь, что ее могут зарезать, москвичка решила изобразить удовольствие.

Все закончилось, когда к месту преступления прибыли полицейские, которых вызвали прохожие. По подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера были задержаны двое граждан Узбекистана 1991 и 1997 годов рождения.

«Зачем бы мне писать об этой чернушной истории? <...> Я тогда представила весь этот парк, избитого мужчину, который где-то лежит и тоже боится, изображающую удовольствие женщину в кустах и двух мигрантов, насилующих ее по очереди до приезда полиции. <...> И во всем этом гротеске у меня остро возникает вопрос — нам что, не хватает своих преступников?» — прокомментировала случившееся член СПЧ, главред издания «Регнум» Марина Ахмедова.

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пытались потрогать школьниц в купальниках

Несколькими днями ранее, 30 июня, двое других граждан Узбекистана домогались школьниц в парке «Борисовские пруды» на юге Москвы. По данным MK.RU, молодые люди 24 и 26 лет сначала приставали к девушкам-подросткам, предлагая подкидывать их в воду.

Получив отказ, они вышли на берег, где продолжили приставать к девушкам в купальниках, некоторых даже пытались приобнять. Недовольные этим отдыхающие решили вызвать полицию. Увидев правоохранителей, мигранты попытались сбежать, но были задержаны.

В минувшем июне действия мигрантов на «Борисовских прудах» уже привлекали внимание органов правопорядка. Люди восточной наружности незаконно требовали у местных оплату за нахождение в общественном месте, а тем, кто отказывался давать деньги, мешали отдыхать. В связи с этим председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку.

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Впятером четыре часа насиловали официантку

Другое громкий случай с участием мигрантов произошел в середине июня в Приморье. Группа уроженцев Средней Азии изнасиловала 22-летнюю официантку одного из прибрежных кафе во Владивостоке. Потерпевшая рассказывала, что иностранцы пристали к ней после окончания рабочей смены.

Сначала незнакомцев было двое. Они подошли к девушке, когда она разговаривала по телефону с мамой, и предложили познакомиться. Получив отказ, выбили сотовый из рук, после чего девушка отошла к берегу. Там ее поджидал третий незнакомец.

«Схватил за руку, позвал этих двоих. Я поняла, что это был сговор. <...> Он меня пихнул, сел сверху и произнес такие слова: „Ты же понимаешь, что с тобой будет, если ты кому-то расскажешь или закричишь“», — рассказала женщина.

В итоге над девушкой сначала надругались трое мужчин, а в затем к ним присоединились еще двое. По словам потерпевшей, ее насиловали четыре часа. В какой-то момент она смогла убежать и скрыться в том же кафе. Насильники пытались ее догнать, но их остановил охранник заведения.

Утром того же дня девушка поехала в полицию писать заявление. Четверо подозреваемых были задержаны в самолете при попытке покинуть страну. Еще один скрывался во Владивостоке. В их отношении возбудили уголовное дело об изнасиловании группой лиц с угрозой убийством. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лез под одежду к маленькой девочке в лифте

В начале июля стало известно об инциденте в Обнинске Калужской области, где 38-летний мигрант из Таджикистана домогался 11-летней девочки. 27 июня в одном из домов города мужчина зашел в лифт вслед за девочкой, а когда они остались наедине, принялся хватать жертву и лезть руками под одежду.

Изнасиловать ребенка приезжий не успел. Когда дверь лифта открылась, девочка сбежала от педофила. По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера против лица, не достигшего 14-летнего возраста. В настоящий момент мужчина арестован.

Попытался изнасиловать у метро, но получил отпор

В 20-х числах мая уроженец Киргизии попытался изнасиловать москвичку у станции метро «Ховрино». В темное время суток мужчина догнал женщину, схватил и утащил за забор. Однако он не смог причинить ей вред, поскольку жертва дала отпор.

Подозреваемого впоследствии задержали и отправили под стражу. В его отношении возбудили уголовное дело о покушении на изнасилование (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и о насильственных действиях сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ).

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Надругались над 15-летней школьницей после занятий

В начале июня в Чите задержали пятерых уроженцев Средней Азии, подозреваемых в групповом изнасиловании 15-летней школьницы. Инцидент произошел в поселке Аэропорт в вечернее время, когда девочка возвращалась домой из футбольной секции.

Мигранты следили за жертвой, а когда людей вокруг не стало, напали и по очереди надругались. По данным следствия, инцидент произошел 6 июня. Все пятеро нападавших были задержаны: трое из них успели уехать в Бурятию, где попытались пересечь границу, — их задержали прямо на контрольно-пропускном пункте.

Против мужчин было возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ). Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Мигранты стали чаще насиловать россиянок

Недавно на совещании в Следственном комитете РФ озвучили показатели преступности среди приезжих их стран ближнего зарубежья. По данным ведомства, за четыре месяца 2024 года мигранты совершили в России 14 070 преступлений, на 40% увеличилось число изнасилований.

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил о деструктивном потенциале антисоциального поведения иностранцев. В связи с этим он поручил продолжить специальные рейды в местах их скопления, в том числе на торговых точках, строительных объектах, в «этнических кафе», спортивных клубах и хостелах.

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