Мигрант надругался над девочкой в лифте: поймали ли его, как это случилось

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Уроженец Таджикистана домогался до 11-летней девочки в лифте. Где это произошло и что об этом известно, какие еще подобные случаи происходили недавно?

Что известно об изнасиловании

Инцидент произошел в Обнинске Калужской области. 38-летний мигрант зашел вслед за маленькой девочкой в лифт. Оставшись наедине с ребенком, он принялся хватать жертву и лезть руками под одежду. Когда дверь лифта открылась, девочка сбежала от насильника.

Пострадавшая рассказала о случившемся родителям, они обратились в полицию. Педофила удалось поймать. Медицинское обследование показало, что ребенок получил синяки и ссадины, а также психологическую травму.

«Все потому, что кто-то запустил [мигранта] к нам в страну и разрешил везде шастать без ограничений», — пишет Telegram-канал «Многонационал».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера против лица, не достигшего 14-летнего возраста.

«В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области расследуется уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, совершившего 27 июня 2024 года в Обнинске преступление сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Подозреваемый задержан, по ходатайству следователя СК судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили следователи.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие еще подобные случаи происходили недавно

В начале июня пятеро мигрантов были задержаны после группового изнасилования 15-летней девочки в Забайкалье, трое из них попытались сбежать за границу. Насильников поймали в Бурятии.

Злоумышленники напали на жертву неподалеку от читинского поселка Аэропорт. Школьница возвращалась после вечерних занятий, когда мигранты схватили и надругались над ней. Двоих из них задержали спустя несколько часов после преступления, еще троих — чуть позднее при попытке пересечь границу.

В Екатеринбурге в конце мая арестовали иностранца, который надругался над несовершеннолетним сыном своей сожительницы. 12-летний ребенок рассказал матери о случившемся, после чего она обратилась в полицию. Узнав об этом мигрант сбежал, однако его поймали в соседнем регионе. В отношении мужчины возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Также в мае повар из Узбекистана изнасиловал 19-летнюю русскую девушку, инцидент произошел в Подмосковье.

«Журакул М. живет в России с 2009 года, иногда ненадолго возвращаясь в Узбекистан. В январе 2023-го он устроился поваром в пекарню и успел сдружиться с некоторыми постоянными посетителями, живущими поблизости. В июле Журакул познакомился с Павлом, его женой Марией и дочкой Лизой (имена изменены). Они часто заходили за шаурмой и пирожками. Через несколько месяцев Павел и Мария зашли в пекарню, разговорились и предложили Журакулу зайти в гости и выпить после работы. Он согласился. Во время посиделок около часу ночи Лиза ушла спать, а Жоре (он так представился) предложили остаться переночевать. Ему постелили в комнате дочки», — писал Telegram-канал Baza.

Девушка проснулась от прикосновений мигранта, но сразу оказать сопротивление не смогла, так как насильник навалился на нее. Пострадавшая просила его остановиться, однако он проигнорировал ее. В какой-то момент она смогла столкнуть гостя и побежала к родителям за помощью.

«Родители отвезли дочку в больницу и в полицию. Сам Журакул объяснил следователям, что половой акт якобы был добровольным. Возбуждено уголовное дело по статье „Изнасилование“. В Узбекистане у Журакула остались жена и трое несовершеннолетних детей», — писал канал.

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