Суд в Кузбассе повторно приостановил работу роддома, где умерли дети

Суд в Кузбассе снова приостановил работу роддома № 1 на 90 дней в Новокузнецке, где ранее умерли младенцы, сообщил объединенный пресс-центр судов региона. Главный эксперт Роспотребнадзора по Кемеровской области подтвердила нарушения, выявленные до этого.

В судебном заседании установлено, что в акушерском стационаре № 1 ГАУЗ «НГКБ № 1» не осуществляются санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и не обеспечиваются безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами, — говорится в сообщении.

Сотрудники медицинского учреждения признали свою вину. На момент публикации постановление суда еще не вступило в силу. В январе родильный дом уже закрывали на 90 дней из-за вспышки респираторной инфекции.

Ранее в Чите младенец умер в роддоме на следующий день после рождения. Старший помощник прокурора Забайкальского края Евгений Синельников сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

До этого семья из Тбилиси уже 26 лет ищет свою дочь, которую, по их мнению, продали в городской больнице. В 1995 году у пары умер сын, но тело им не отдали. Спустя пять лет женщина родила дочь, но на следующий день ей сообщили о смерти ребенка и выдали свидетельство. Только через 25 лет выяснилось, что в архивах нет записей о смерти дочери, а врач УЗИ признался, что на детей был спрос от покупателей.